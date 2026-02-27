Chez Maxi Bazar, ce canapé convertible terracotta s'arrache : 200 € en moins et un détail qui fait toute la différence

Maxi Bazar casse le prix du canapé convertible Zephira Flow 9 terracotta, star cocooning de la saison. Entre déco chaleureuse et fonctions malines, ce bon plan réserve quelques atouts inattendus.

Quand les soirées deviennent fraîches et que l’envie de plaids se fait sentir, le salon redevient la pièce star de la maison. Pour beaucoup, c’est le moment de chercher un nouveau canapé capable de réchauffer l’ambiance sans faire exploser le budget.

C’est exactement là que le canapé convertible Flow 9 en terracotta entre en scène chez Maxi Bazar, avec une promotion très marquée et un look ultra tendance. Un modèle qui mise autant sur le style que sur le pratique.

Canapé convertible Flow 9 terracotta : un concentré de chaleur dans le salon

La teinte terracotta s’impose cet hiver comme une valeur sûre en déco : chaude, profonde, elle crée tout de suite une atmosphère cosy. Le Flow 9 se glisse aussi bien dans un intérieur scandinave avec bois clair et beige que dans un esprit bohème avec fibres naturelles, ou plus urbain avec touches de noir et métal.

Son design contemporain, aux lignes droites et à la silhouette bien dessinée, reste facile à assortir. Le tissu chenille texturé, l’assise généreuse et les accoudoirs larges invitent aux longues soirées lecture, séries ou jeux en famille. On obtient un vrai coin détente, même dans un salon de taille moyenne.

Maxi Bazar fait fondre le prix du Zephira Flow 9 : 200 € de moins sur la note

Habituellement affiché à 799,99 €, le Flow 9 en terracotta passe en ce moment à 599,99 € (éco-participation comprise), soit 200 € d’économie. Pour un canapé convertible complet avec coffre, le ticket d’entrée devient franchement accessible par rapport à beaucoup de modèles du marché.

La commande se fait directement en ligne sur le site de Maxi Bazar, avec paiement sécurisé et livraison à domicile. On choisit sa couleur, on valide, et le canapé arrive tout prêt à prendre place dans le salon, sans avoir à courir les magasins.

Confort, couchage et rangement : le Flow 9 pense au quotidien

Le Flow 9 ne se contente pas d’être joli. Son mécanisme permet de le transformer en couchage de 198 × 146 cm, pratique pour héberger famille ou amis. Sous l’assise, un coffre de rangement accueille draps, coussins ou plaids, ce qui libère des placards. L’assise est garnie de mousse 30 kg/m³, complétée par un rembourrage en mousse crisp et silicone, un dossier haut et des ressorts ondulés pour le maintien.

Parmi ses principaux atouts :

largeur d’assise de 195 cm pour s’installer à plusieurs ;

revêtement chenille doux au toucher ;

structure en bois de pin pensée pour durer ;

coussins inclus pour renforcer le confort.

La gamme Zephira Flow ne se limite pas au terracotta : le modèle existe aussi en beige, bleu, crème ou gris, pour celles et ceux qui préfèrent des teintes plus neutres. Quelle que soit la couleur, on retrouve la même structure robuste en bois de pin, la même facilité d’entretien et la praticité du coffre pour garder un salon bien rangé.

À l’approche des journées fraîches où l’on aime rester chez soi, ce Flow 9 coche donc beaucoup de cases : prix attractif, design actuel, confort généreux et fonctions malines. Une combinaison qui trouve facilement sa place dans un intérieur moderne en quête de chaleur.