Rats dans la maison : ces 5 odeurs du placard de cuisine à tester ce soir, sans produit chimique

Grattements derrière les plinthes, crottes dans les placards : vos nuits révèlent peut‑être des rats dans la cuisine. En sept jours et 5 odeurs ciblées, la situation peut basculer.

Grattements, emballages grignotés, odeur d’urine : quand les rongeurs s’installent, tout change. « C’est pénible, elles font leurs besoins dans mon linge. Elles courent entre les cloisons et dans le plafond. En plus, on a des chambres d’hôtes. Au petit-déjeuner, les gens nous disent : »Cette nuit, on a entendu des grattements ». Cela dure depuis 2 ans et demi et on ne trouve pas de solution », confie Stéphanie Noel, en Corse, à Corse-Matin.

À Tourlaville, une locataire a vu les dégâts monter d’un cran : « Le week-end dernier, c’est une partie du plafond de ma salle à manger, rongée par les rats, qui s’est effondrée », a raconté Cindy Laporte à actu.fr. Avant cela, beaucoup cherchent des moyens plus doux pour faire fuir les rats de la cuisine. Cinq odeurs du placard peuvent aider, si elles sont bien placées.

Rats dans la cuisine : repérer leurs trajets

Avant de sortir les huiles ou les épices, il faut confirmer la présence de rats et suivre leurs chemins. Les signes les plus parlants restent les crottes, de petites traces sombres près des plinthes, des bruits de course derrière les cloisons, surtout la nuit. En automne et en hiver, ces animaux cherchent chaleur et nourriture ; une fissure, une gaine ou une bouche d’aération suffit pour entrer.

Chez Cindy Laporte, des accès ont été colmatés, mais pas tous. « Une partie des réparations a été effectuée, indique la locataire. Une dalle béton a été coulée dans le garage qui était l’un des autres points d’entrée des rats. Le clapet anti-retour a été posé. Mais plusieurs éléments restent en suspens : le grillage au-dessus de la cuisine, la réparation de la douche qui entraîne, depuis des mois, des infiltrations d’eau dans les pièces inférieures », détaille-t-elle. Tant que des trous subsistent, les odeurs ne suffisent pas.

Cinq odeurs naturelles pour les faire fuir

Une fois le terrain nettoyé, rangé en boîtes hermétiques et les miettes traquées, les odeurs deviennent de vrais répulsifs. L’idée n’est pas de parfumer la pièce, mais de poser des barrières ciblées sur les trajets. Un plan sur sept jours aide à garder le rythme.

Menthe poivrée, eucalyptus et citronnelle se posent sur des cotons derrière l’électroménager, près des plinthes, fissures et bas de porte pour gêner les passages. Dans les placards, des feuilles de laurier et des clous de girofle en petits sachets créent un fond d’odeur durable.

Odeurs anti-rats : quand elles ne suffisent plus

Chaque semaine, mieux vaut vérifier les supports, remplacer ceux qui ne sentent plus et repérer de nouveaux trous. L’aide extérieure finit par s’imposer. « Certaines ne répondent plus, comme le dératiseur », regrette Cindy Laporte. Elle a fini par alerter les services d’hygiène : « Ils passeront lundi pour évaluer la situation ».

Si les bruits durent, que vous retrouvez câbles ou plafonds attaqués, ou des rongeurs visibles en journée, les odeurs ne suffisent plus. « J’avais peur qu’ils rentrent… », disait l’épicier Bartulumeu Cancellieri. Il faut alors faire venir un dératiseur et exiger du propriétaire ou de la mairie le bouchage des accès.