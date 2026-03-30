Retraite : ce qui fait exploser les divorces après 60 ans (et non, ce ne sont pas les disputes)

En France, de plus en plus de couples à la retraite se séparent après 60 ans, non pas à cause des disputes, mais d’un silence qui s’installe. Comment ce face-à-face inédit peut-il fragiliser quarante ans de vie commune ?

Au petit déjeuner, les tasses fument, la télévision murmure, mais personne ne parle. Après quarante ans de vie commune, beaucoup de couples découvrent ce face-à-face inédit au moment où tombe la dernière fiche de paie. La retraite ne change pas seulement le compte en banque. Elle bouscule le rythme, les rôles, et l’intimité.

En France, 64 % des hommes et 56 % des femmes arrivent à la retraite encore mariés, mais le risque de divorce après 60 ans a fortement augmenté, avec une hausse d’environ 30 à 40 % en dix ans. De 50 à 65 ans, 65 % des personnes en couple disent appréhender l’idée de se retrouver tout le temps ensemble. Beaucoup découvrent alors que le problème n’est pas les disputes, mais ce qui les remplace.

Retraite : quand le couple se découvre en colocation silencieuse

Les avocats de la famille voient affluer les demandes de séparation autour de 63 à 65 ans. Des conjoints expliquent qu’ils se sentent « plus colocataires qu’en couple » depuis dix ou quinze ans. Tant que le travail, les enfants, les mails et les trajets remplissaient les journées, ce mode « gestion de coloc » passait inaperçu. Une fois à deux à la maison, il devient criant.

Des études françaises sur le couple à la retraite décrivent cette période comme un crash-test : temps partagé qui explose, repères individuels qui s’effacent, nécessité de réorganiser tâches, loisirs, liens sociaux. Même quand les finances tiennent, beaucoup rapportent une baisse du plaisir conjugal. En clair, on ne se retrouve plus seulement le soir, on se retrouve tout le temps, et le vide de conversation saute aux yeux.

Ce qui use les mariages après la retraite : moins les disputes que le silence

« Les couples qui traversent la retraite ne sont pas ceux qui ne se disputent jamais. Ce sont ceux qui ont encore quelque chose à se dire quand les disputes s’arrêtent », a résumé une thérapeute spécialisée dans le divorce, citée par le média américain VegOut. Friedrich Nietzsche écrivait déjà : « Ce n’est pas un manque d’amour, mais un manque d’amitié qui rend les mariages malheureux. »

La frontière est fine entre un silence complice et un silence lourd. Dans les restaurants, on croise ces couples qui mangent sans un mot, chacun sur son téléphone. Un thérapeute de couple, cité par le Journal CCAS, prévient : « le ‘tu’ tue, et le silence ou la distance fragilise le sentiment ». Pour beaucoup de seniors, les seules discussions restantes concernent les enfants, les petits-enfants, la santé ou la météo. Tout ce qui touche au désir, aux peurs, aux rêves n’est plus abordé. Le silence dans le couple s’installe par petites « microfissures » jamais réparées.

Comment un couple à la retraite peut rallumer la conversation

Pour éviter cette dérive, la même thérapeute conseille de ne pas attendre : « Commencez à parler avant de prendre votre retraite. Et je ne parle pas de planification de la retraite. Je parle de qui vous êtes aujourd’hui, pas de qui vous étiez quand vous vous êtes rencontrés. » Certains professionnels suggèrent de vrais « rendez-vous de curiosité » hebdomadaires, une heure sans écran pour se poser des questions simples : qu’est-ce qui t’enthousiasme en ce moment, de quoi as-tu peur pour les dix prochaines années.

Quand le silence est déjà installé, repartir de petits rituels aide : dix minutes par jour où chacun raconte une émotion, un souvenir, une envie, pas seulement le programme du lendemain. Créer ensemble de nouveaux sujets aussi, en suivant un cours, en faisant du bénévolat, en voyageant différemment, tout en gardant des activités séparées pour ne pas s’étouffer. Certains couples choisissent de vivre la retraite comme un « deuxième premier rendez-vous » et découvrent qu’il reste encore beaucoup à se dire.