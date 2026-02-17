Salle de bains minuscule : cette baignoire gain de place vous rend jusqu’à 2 m² sans travaux (et tout le monde la veut)

Votre salle de bains fait 3 ou 4 m² et vous étouffez entre baignoire et rangements ? Ce modèle de baignoire sabot promet jusqu’à 2 m² libérés, sans gros travaux.

Sur les forums déco et les groupes Facebook, une petite phrase revient souvent : « J’ai gagné 2 m² sans travaux » grâce à une nouvelle baignoire. Derrière ces témoignages, la même situation de départ revient aussi, surtout en ville : une petite salle de bains saturée.

Entre 3 et 5 m², impossible de caser en même temps baignoire confortable, rangements et coin linge sans se cogner partout. Beaucoup renoncent au bain, d’autres repoussent les murs. Quelques malins, eux, ont juste changé de baignoire. La clé, ce sont les dimensions.

Comment une baignoire sabot m’a rendu presque 2 m² de salle de bains

Dans un 4 m² typique, une baignoire classique de 160 à 180 cm occupe presque tout un mur. En la remplaçant par une baignoire sabot de 105 ou 120 x 70 cm, ces fameux modèles courts et profonds, on libère environ 2 m² pour circuler, poser un meuble colonne ou simplement respirer.

Le secret de cette baignoire gain de place que tout le monde s’arrache

La baignoire gain de place façon sabot est courte mais très profonde, avec une assise intégrée. Les distributeurs comme Castorama proposent des formats dès 105 x 70 cm. On ne s’allonge plus vraiment, on prend un vrai bain assis, beaucoup plus adapté aux mini pièces.

Selon les guides travaux type La Maison Saint-Gobain, cette famille de petites baignoires inclut aussi les modèles d’angle, les versions asymétriques larges aux épaules et étroites aux pieds, ou encore les combinés baignoire bain-douche et concepts ultra-compacts comme Ravak Avocado.

Ce qu’il faut vérifier avant d’adopter une petite baignoire sabot

Pour gagner de la place sans lancer un gros chantier, les pros comme Nevyo conseillent de mesurer précisément votre salle de bains et de contrôler quelques points clés. Il faut aussi laisser au moins 60 cm libres devant la cuve pour circuler correctement :

longueur de mur disponible pour une baignoire de 105 à 120 cm ;

hauteur d’enjambement et profondeur souhaitée pour un bain assis ;

budget global, souvent entre 1 250 et 2 600 € pose comprise.