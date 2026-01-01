Salon : ce convertible en tissu chenillé à 799 € chez But va faire oublier votre clic-clac, à saisir vite

Début d’année, envie de tourner la page du salon encombré et du clic-clac fatigué. Beaucoup de foyers cherchent une banquette-lit capable d’assurer chaque nuit sans ressembler à un lit de camp ni ruiner le budget. Entre les modèles bas de gamme peu confortables et les convertibles haut de gamme hors de prix, le bon compromis paraît souvent introuvable.

Dans ce contexte arrive chez But la banquette-lit BZ XL DOUCEUR signée Simmons, en tissu chenillé anthracite, affichée à 799 € au lieu de 1 039 €. Ce modèle promet un vrai lit deux places pour usage quotidien, sans renoncer au style ni au confort. Une offre qui surprend dans cette gamme de prix. Ce n’est pas un simple BZ d’appoint.

Une banquette-lit BZ XL DOUCEUR taillée pour le couchage quotidien

Un bon canapé convertible doit d’abord correspondre à la fréquence d’utilisation. Pour un couchage occasionnel, un matelas fin ou un simple clic-clac peut suffire. Quand on dort dessus tous les soirs, il faut un véritable matelas épais, avec maintien correct. Ici, la BZ XL DOUCEUR embarque un matelas Simmons de 15 cm combinant ressorts et mousse viscoélastique, pensé pour un couchage quotidien. Le couchage de 160 x 198 cm offre les dimensions d’un vrai lit double.

Le mécanisme BZ "Slyde" simplifie la vie au jour le jour : on tire, le lit se déploie, sans devoir enlever les coussins ni forcer. La structure en métal avec sommier à lattes multiplis apporte un soutien régulier sur toute la largeur. Cette banquette-lit se prête donc aussi bien au salon d’un studio qu’à une chambre d’amis utilisée souvent. Le principe reste le même : canapé le jour, lit confortable la nuit.

Tissu chenillé anthracite : chic, cosy et facile à vivre

Côté style, le coloris anthracite donne à cette banquette un caractère sobre et contemporain. Cette nuance foncée se marie avec des murs blancs, des bois clairs comme des touches plus industrielles, tout en restant peu salissante, un atout dans une pièce de vie. Elle trouve sans peine sa place aussi bien dans un studio d’étudiant que dans un salon familial déjà bien occupé.

Le tissu chenillé anthracite apporte de son côté une texture légèrement reliefée et un toucher velouté qui donnent envie de s’y blottir. Ce type de revêtement crée un effet cocon très recherché pour les longues soirées de janvier. Un simple passage d’aspirateur et un brossage doux suffisent en général à l’entretien courant. Pour un foyer avec enfants ou animaux, cette combinaison de matière chaleureuse et de couleur sombre reste rassurante.

Une offre But à 799 € qui change la donne

Proposée à 799 € au lieu de 1 039 €, la BZ XL DOUCEUR fait gagner environ 240 € sur son tarif initial, soit près de 23 % de remise en début d’année.

Fabriquée en France avec un matelas de marque et bien notée en ligne autour de 4,4/5 pour 39 avis, cette banquette-lit vise clairement la durée. L’offre But est annoncée jusqu’au 23 février 2026, sous réserve de stock.