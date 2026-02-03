Salon déprimant après Noël : ces lampes pop Leroy Merlin à moins de 40 € que tout le monde s’arrache

Quand le sapin a quitté le salon et que les guirlandes ont été rangées, beaucoup découvrent un intérieur soudain très nu. Murs pâles, lumière d’hiver qui écrase les couleurs, plafonnier trop blanc : l’ambiance paraît froide. Et après les dépenses des fêtes, impossible de tout changer.

C’est là que le rayon luminaires de Leroy Merlin devient la bonne surprise : des lampes pop ultra colorées, inspirées des années 70, transforment la pièce pour moins de 40 €. Certaines s’affichent même sous les 20 €, tout en offrant un vrai look design. De quoi intriguer.

Pourquoi les lampes pop Leroy Merlin font un carton cet hiver

Ces petits luminaires surfent sur la tendance dopamine déco : l’idée est d’injecter des couleurs vitaminées pour booster le moral sans toucher aux murs. Formes champignon, globes en verre teinté, silhouettes arrondies rappellent les icônes seventies, mais à un tarif beaucoup plus doux.

Chez Leroy Merlin, ces lampes existent en orange brûlé, vert émeraude profond, bleu électrique, jaune curry, terracotta, rose intense, vanille ou métal chromé. Verre opalin, métal laqué ou céramique donnent un rendu très soigné. Là où la célèbre Flowerpot de Verner Panton avoisine 190 €, les modèles maison oscillent entre environ 29,90 € et 35,90 €, avec des versions compactes bien en dessous de 20 €.

Les modèles de lampes pop Leroy Merlin à petits prix

Les plus convoitées restent ces mini lampes pop à moins de 20 €. Compactes, elles tiennent sur un rebord de fenêtre, une étagère ou un bureau et agissent comme de petites sculptures lumineuses. Une fois allumées, le verre coloré ou l’abat-jour bombé diffusent une lumière douce qui casse l’éclairage de plafond trop blanc et réchauffe instantanément un salon beige ou gris.

Pour un effet plus présent, la Lampe Pop s en céramique, haute d’environ 20 cm, avec culot E27 et finitions vanille, magenta ou chromée, tourne autour de 35,90 €. La Lampe Pop u grimpe entre 28,5 et 31 cm selon les versions, pour environ 29,90 €, avec une silhouette très seventies parfaite sur un bout de canapé. Autre star du rayon, la lampe champignon sans fil, d’environ 32 cm, propose trois températures de couleur et une douzaine de coloris pour près de 29,60 €.

Où placer sa lampe pop Leroy Merlin pour changer l’ambiance

Ces lampes doivent rester un éclairage d’appoint, pas l’unique source de lumière. L’idéal est de les poser sur un buffet, une console ou un chevet et de les allumer en complément, avec une ampoule chaude autour de 2 700 K pour obtenir ce fameux effet cocooning. Le contraste fonctionne très bien quand on place un métal laqué brillant sur un meuble en bois brut, ou du verre opalin coloré sur un meuble blanc.

Pour accentuer l’effet déco, deux lampes identiques de part et d’autre d’un buffet ou d’une tête de lit créent une symétrie apaisante. On peut aussi rappeler la couleur de la lampe par un simple vase ou une affiche dans la même tonalité. Surtout, ces lampes pop restent modulables : elles se déplacent facilement d’une pièce à l’autre et permettent de tester une teinte audacieuse sans repeindre un mur ni changer tout le mobilier.