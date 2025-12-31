Salon d’hiver : ce meuble TV en bois et cannage à prix cassé métamorphose votre coin télé, mais il faut se dépêcher

L’hiver s’installe, les soirées devant la télé se multiplient et le salon devient le cœur de la maison. Entre câbles qui traînent et meuble TV fatigué, l’envie de tout remettre en ordre se fait vite sentir, surtout quand on aime les intérieurs chaleureux et un peu bohèmes.

Dans ce contexte, le meuble TV en bois et cannage arrondi de la collection Eva, vendu chez Sweek, coche beaucoup de cases : design travaillé, rangements fermés et petit gabarit pratique. En ce moment, il passe de 149,99 € à 119,99 €, soit 30 € d’économie immédiate, de quoi susciter la curiosité sur ce bon plan déco hivernal.

Un meuble TV Eva en bois et cannage qui réchauffe le salon

Ce meuble TV mise sur une association très actuelle : décor bois chaleureux et cannage arrondi sur les deux portes. Le résultat donne une allure bohème chic, douce et un peu exotique, qui fonctionne aussi bien dans un intérieur contemporain que dans une ambiance plus vintage. Les pieds compas inspirés du style scandinave allègent la silhouette, tandis que les poignées en métal doré apportent une touche plus chic.

"Je pensais devoir payer 300 €", résume un titre repéré par Peaches à propos de ce meuble TV Eva. Une formule qui reflète bien le ressenti de ceux qui recherchent ce type de pièce déco. Sa teinte naturelle se marie facilement avec un tapis en laine, quelques coussins colorés et des plantes vertes, et la collection Eva existe aussi en console, buffet, table de chevet ou table basse pour composer un ensemble coordonné.

Rangements malins et format compact pour le quotidien

Avec ses 120 cm de long, le meuble TV Eva trouve sa place dans un petit salon comme dans une pièce de vie plus généreuse. Derrière les deux portes en cannage arrondi se cache une grande étagère, idéale pour regrouper box internet, consoles, jeux vidéo ou accessoires du quotidien. La charge maximale annoncée de 50 kg convient à la plupart des téléviseurs actuels, et le meuble est livré en kit avec notice pour un montage à la maison.

Près de l’écran, l’un des vrais atouts reste la gestion des câbles : deux ouvertures discrètes à l’arrière permettent de faire passer les fils et de garder un coin TV net. Les utilisateurs semblent apprécier ce côté pratique autant que le look, puisque le modèle affiche une note moyenne de 4,3/5 pour 25 avis clients, qui saluent aussi sa solidité et son rendu esthétique.

Une promo à 119,99 € chez Sweek vraiment intéressante ?

Sur le plan tarifaire, Sweek propose actuellement le meuble TV Eva à 119,99 € au lieu de 149,99 €, soit une économie immédiate de 30 €, éco-participation incluse. L’enseigne met en avant une expédition rapide, une garantie de 2 ans et la livraison offerte dès 250 € d’achats, ce qui peut intéresser ceux qui envisagent d’ajouter un buffet ou une table basse de la même collection.

Entre ce prix en baisse, le design bois et cannage arrondi, les rangements fermés et les retours clients positifs, ce meuble TV se positionne comme une option à regarder de près pour habiller un salon d’hiver sans dépasser son budget, tout en gardant un espace TV ordonné.