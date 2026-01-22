Salon froid malgré vos plaids ? Chez Action, cet accessoire à 6,95 € supprime un détail qui gâche toute l'ambiance

Vous avez baissé les lumières, lancé une série, étalé un plaid bien moelleux… et pourtant quelque chose cloche. Sous le meuble télé, une grappe de fils emmêlés, de chargeurs bancals et de multiprises poussiéreuses accroche le regard. Ce fouillis gris casse tout de suite l’effet cocooning de la pièce, même si le sol est fraîchement aspiré. Beaucoup changent de coussins ou repeignent un mur pour réchauffer l’ambiance, sans voir que ce petit coin oublié suffit à refroidir l’atmosphère.

Bonne nouvelle : il n’y a pas besoin de gros travaux pour s’en débarrasser. En suivant la logique de la slow déco, c’est en supprimant ce bruit technique que le salon respire à nouveau. Un accessoire discret vendu chez Action, à moins de dix‑sept euros, concentre tous les branchements dans un seul objet presque invisible. Et c’est là que la pièce commence vraiment à devenir un salon plus chaleureux.

Câbles en vrac : le bruit visuel qui pèse sur le coin TV

Dans beaucoup d’intérieurs, le coin TV est devenu le cœur électronique de la maison : téléviseur, box internet, console de jeux, barre de son, lampes, parfois même routeur et enceinte connectée. Les câbles s’accumulent au sol, formant un véritable plat de spaghettis qui attire la poussière. L’œil tombe dessus à chaque passage et le cerveau enregistre ce petit désordre comme une tâche à gérer, une chose de plus sur la liste mentale.

En plein hiver, cet effet se ressent encore plus. On passe ses soirées au chaud, on cherche une ambiance douce, mais ce fouillis de fils rappelle sans arrêt la présence de la technologie. Les lignes du meuble sont coupées, le regard ne trouve jamais vraiment de zone de repos. Or la slow life et la slow décoration misent justement sur des surfaces dégagées pour que le salon redevienne un refuge, pas un coin technique.

La boîte cache-câbles Action qui range tout en un clin d’œil

Pour traiter ce point noir sans percer les murs ni acheter un meuble sur mesure, Action commercialise une boîte cache-câbles avec multiprise intégrée. Vendu 16,95 € en magasin en France, ce boîtier de 31 x 14,5 x 14,5 cm renferme cinq prises secteur, un port USB‑A et un port USB‑C, pour une puissance maximale de 3 680 W. Son câble de 1,4 mètre et son design noir ou blanc lui permettent de se glisser discrètement derrière ou à côté du meuble télé.

Le couvercle rabattable cache instantanément les prises et les transformateurs, tandis qu’un interrupteur général permet de couper tous les appareils en veille d’un seul geste le soir, pratique pour la facture d’électricité. L’objet sert alors de base unique pour la télé, la box, la console et une lampe. Des boîtes simples, sans multiprise ni ports USB, se vendent déjà autour de 15,99 € chez Leroy Merlin, quand des modèles équivalents avec prises et USB montent à près de 29,95 € sur Cdiscount.

Un geste déco qui réchauffe vraiment l’atmosphère du salon

Une fois les câbles enfermés, le meuble semble flotter, le sol se nettoie en un passage et la zone devient plus sûre pour enfants et animaux. En dix minutes, le coin TV passe du chaos au cocon.