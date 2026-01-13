Salon triste après Noël ? Ces luminaires rétro à prix mini cartonnent chez Action et IKEA (et changent tout)

Le sapin rangé, les guirlandes pliées, beaucoup regardent leur salon avec un petit pincement. "Je ne supportais plus mon salon triste", résume la rédaction de Peaches pour décrire ce moment où la pièce paraît soudain nue et froide, alors que l’hiver bat encore son plein.

Plutôt que de changer de canapé ou de repeindre tous les murs, de plus en plus de foyers misent sur des luminaires rétro pas chers. Lampes champignon, suspensions en céramique, lampes boule façon Art déco : ces modèles inspirés des années 60-70 envahissent les rayons à des prix étonnamment doux. Et la tendance ne faiblit pas.

Luminaires rétro pas chers : pourquoi tout le monde s’y met

Le style New Retro remet au goût du jour les formes sphère, cône ou cylindre, avec des finitions métal laiton ou cuivre et des couleurs joyeuses comme le vieux rose, le jaune moutarde, le turquoise ou le bleu bébé. Ces lampes ne servent plus seulement à éclairer, elles deviennent des pièces déco à part entière, même éteintes.

L’autre raison du succès, c’est le budget. Chez IKEA, on trouve des suspensions, lampes sur pied ou lampes à poser dans cet esprit rétro entre 9,99 € et 84,99 €. Quand certains modèles design similaires tournent autour de 130 à 230 €, ces prix "doux" permettent de multiplier les points lumineux sans angoisse pour le portefeuille.

Lampe champignon Action, suspensions HK Living, lampes IKEA : les stars

Symbole de cette vague, la lampe champignon rose vendue 8,95 € chez Action agite les réseaux. En métal, haute de 35 cm pour 18 cm de large, elle reprend le dôme typique des années 70. Elle se branche sur le secteur 220-240 V, via un câble d’environ 150 cm, fonctionne avec une ampoule E14 jusqu’à 25 W et existe aussi en vert, blanc ou noir. Des modèles proches atteignent souvent 30 ou 40 €, voire plus de 60 € pour des versions très design.

Autre chouchou des amateurs de déco : les suspensions en céramique inspirées de la marque HK Living. Cône évasé ou boule compacte, finitions émaillées légèrement irrégulières, teintes terreuses, orangées, crème ou vert mousse : la céramique apporte matière et chaleur, avec ce côté "objet sculptural" qui structure le coin repas ou la table basse sans effort. On complète facilement avec des lampes boule opales ou en cannage trouvées chez IKEA pour un ensemble rétro cohérent.

Où les placer pour métamorphoser un salon triste

Le secret n’est pas de pousser le plafonnier au maximum, mais de créer des îlots de lumière. La lampe champignon Action, posée sur une pile de livres près du canapé ou en duo de chaque côté d’un lit, diffuse une lumière orientée vers le bas qui crée un cocon. Une grappe de suspensions céramique au-dessus de la table rappelle les bistros chic, tandis qu’une lampe globe en verre opale sur pied en laiton évoque l’Art déco sur une console.