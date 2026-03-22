Salons de jardin hors de prix : cette assise à moins de 100 € chez B&M suffit à créer chez vous un vrai coin détente

Quand la chaleur arrive, mon jardin me semblait vide et les salons d’extérieur hors de prix. En misant sur une seule assise maligne et quelques accessoires, tout a changé.

Le thermomètre grimpe, et d’un coup, ce jardin ou ce balcon paraît bien vide. Beaucoup rêvent d’un endroit où s’asseoir, lire, boire un café, mais les salons d’extérieur à plusieurs centaines d’euros font vite redescendre sur terre. Chercher un coin détente jardin pas cher revient souvent à empiler les onglets de sites et les catalogues, sans trouver le bon compromis. Le besoin, lui, reste simple : un coin confortable, joli, et qui ne fait pas exploser le budget.

En flânant du côté des enseignes discount, une piste ressort nettement : miser sur une seule assise bien choisie, puis l’habiller avec quelques accessoires. Chez B&M, le Fauteuil suspendu Hanoi beige affiché à 89,99 euros TTC et le banc de jardin B&M effet rotin Valencia proposé à 45 £, soit environ 52 €, montrent que l’on peut s’offrir une vraie pause à prix mini. Ces deux modèles suffisent à dessiner un petit coin de paradis, que l’on vive en maison ou en appartement. Tout se joue en réalité sur une seule pièce maîtresse bien choisie.

Un coin détente jardin pas cher, le vrai défi des beaux jours

Dans les rayons de mobilier de jardin, les ensembles complets avec table et plusieurs fauteuils affichent souvent des prix élevés, ce qui freine bien des projets. Beaucoup découvrent alors qu’il n’est pas nécessaire d’acheter tout un salon pour se sentir en vacances chez soi. Une assise confortable, placée au bon endroit, peut suffire à transformer l’ambiance. Cette approche allège la facture et libère aussi de la place sur les petits balcons et les terrasses étroites.

Le Fauteuil suspendu Hanoi beige vendu chez B&M et Babou en France illustre bien cette idée. Classé parmi les transats et hamacs de la marque, ce modèle M offre des dimensions généreuses de 100 x 100 x 200 cm et supporte jusqu’à 110 kg, pour se lover sans se sentir à l’étroit. Son coloris clair accroche la lumière et s’intègre aussi bien sur une terrasse carrelée qu’au milieu d’un jardin. Avec un prix de 89,99 euros TTC, ce cocon suspendu reste sous la barre symbolique des 100 euros.

Le banc effet rotin B&M, l’allié des espaces extérieurs compacts

Pour une assise fixe, le Valencia Rattan Effect Bench de B&M est affiché à 45 £, soit environ 52 €. B&M le décrit par ces phrases : « Détendez-vous avec confort et style avec ce banc empilable » et « Le cadre et les pieds en acier revêtu offrent une excellente stabilité, tout en le rendant adapté à une utilisation intérieure comme extérieure », précise l’enseigne, citée par Netmums.

La structure en acier revêtu donne une impression de solidité rassurante, même sur un petit balcon. Le faux rotin supporte les averses occasionnelles. Un simple nettoyage à l’eau savonneuse suffit pour lui redonner un aspect propre.

Bien placer et accessoiriser son coin détente sans dépasser 100 €

Reste à placer ce mobilier au bon endroit : zone mi-ombragée au jardin, coin abrité du vent sur la terrasse, ou contre le garde-corps pour profiter de la vue sur le balcon.

Coussins colorés, plaid douillet, guirlande solaire ou plantes en pot complètent le tableau pour quelques euros. Avec un budget serré, le jardin gagne pourtant un coin de respiration.