Sarah Poniatowski x Maisons du Monde : cette collection outdoor canon à prix doux disponible en mai 2026 va filer vite

Quand le ciel reste obstinément gris, nos pensées s’échappent vers un dîner dehors, lanternes allumées et coussins colorés. On se dit que ce décor attendra l’été, sans imaginer qu’une nouvelle collection déco peut déjà transformer le salon comme la terrasse.

Cette saison, Maisons du Monde s’allie à l’architecte d’intérieur Sarah Poniatowski pour lancer la collection Tamsa, une capsule indoor outdoor inspirée du Maroc. Environ 31 pièces, proposées en édition limitée à partir de mai 2026, promettent une ambiance riad solaire sans faire exploser le budget.

Tamsa : la collab Sarah Poniatowski x Maisons du Monde inspirée du Maroc

Tamsa emprunte son nom à un village marocain, avec en fil rouge le soleil, la terre et l’artisanat. La palette joue un trio ultra chaleureux : terracotta profond, jaune safran et turquoise, comme les murs brûlés par la chaleur et les portes peintes des riads.

Les matières suivent la même idée : acier, bois, grès, céramique, terre cuite, jonc de mer. Le fauteuil à dîner TAMSA (199 euros) avec sa table assortie (299 euros) structure un coin repas, le tapis ARGAN (129 euros) réchauffe le sol, tandis que la chilienne en bois (59,99 euros) passe du salon au balcon sans effort.

Les pièces outdoor Tamsa qui métamorphosent balcon, terrasse et jardin

Pour chiller au soleil, le bain de soleil TAMSA en acier (399 euros) installe immédiatement un air d’hôtel de bord de mer. Le parasol MIRA (149 euros) affiche un côté uni et un côté à carreaux, tandis que les paniers CIENNA en jonc de mer (69,98 euros les deux) rangent plaids et serviettes.

Côté décoration, la nappe imprimée (39,99 euros), la bougie en terre cuite (44,99 euros) et le vase SAFI (44,99 euros) posent tout de suite le décor. La ligne d’art de la table SAFI en grès, avec assiettes dès 6,99 euros, saladier à 22,99 euros et pichet à 24,99 euros, suffit déjà à donner un accent Tamsa à une table blanche.

Petits prix, gros effet : composer son coin Tamsa sans se ruiner

Le vrai twist, c’est que ce design de décoratrice star reste très abordable pour une marque de style. En jouant avec quelques pièces seulement, on peut s’offrir une ambiance de riad à des niveaux de prix très différents :

Moins de 50 euros : une assiette SAFI et la bougie en terre cuite pour tester l’esprit Tamsa.

Autour de 150 euros : nappe, quatre assiettes, saladier et pichet pour un coin apéro ensoleillé.

Environ 300 euros : chilienne, tapis ARGAN et paniers CIENNA pour métamorphoser un balcon entier.

La collection Tamsa sera disponible en magasins et en ligne à partir de mai 2026, pour une durée limitée, ce qui risque de faire filer vite les pièces phares. Mieux vaut repérer dès maintenant fauteuils, vaisselle ou tapis capables de voyager du salon au jardin tout l’été.