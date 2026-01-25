Sarah Poniatowski x Maisons du Monde : cette collection outdoor inspirée du Maroc va métamorphoser vos terrasses

L’hiver n’est pas encore terminé que l’envie de terrasse et de soirées dehors se fait déjà sentir. C’est dans ce décor un peu gris que Maisons du Monde annonce une collab attendue avec Sarah Poniatowski, qui promet de faire entrer le soleil marocain à la maison.

À la tête de Maison Sarah Lavoine, l’architecte d’intérieur a bâti un univers chaleureux, tourné vers la nature et le "slow living". Elle revendique "un décor subtil et vivant" et assume le terracotta comme "son obsession déco/design du moment", confiait récemment Sarah Poniatowski, citée par Elle, une obsession que l’on retrouve pleinement dans cette nouvelle capsule.

Tamsa, une collection solaire qui fait voyager

Baptisée Tamsa, du nom d’un village marocain, la collection rassemble environ 31 pièces pensées pour l’intérieur comme pour l’extérieur. Sarah Poniatowski y glisse ses souvenirs de maisons ocres, de marchés animés et de soleil brûlant : terracotta profond, jaune safran lumineux, éclats de turquoise qui rappellent la mer et les volets colorés d’un riad.

Cette façon de casser les frontières entre dedans et dehors se lit déjà dans une phrase devenue manifeste : "Paysages intérieurs brouille les frontières et invite la nature à franchir le seuil. Dans le prolongement du paysage, elle transforme l’espace du dedans, faisant de chaque objet un fragment du dehors." La créatrice cherche un "subtil clair-obscur" où "elle filtre, glisse sur les matières, projette les ombres qui sculptent les murs", bien loin de la "fast deco" jetable.

Une collection outdoor futée du salon à la terrasse

Dans Tamsa, cette recherche de lumière se traduit par des lignes simples et des matières brutes : acier terracotta, bois, grès, céramique, terre cuite ou jonc de mer. Des créations comme le vase "Aquarius", la table "Gégé" ou l’applique "Boxie" avaient déjà posé le décor ; cette fois, l’ensemble est pensé pour migrer du salon au balcon puis à la terrasse.

Le bain de soleil TAMSA en acier terracotta à 399 euros pose immédiatement un coin farniente chic. La chilienne TAMSA en bois à 59,99 euros (14,99 euros pour le coussin), le fauteuil à dîner à 199 euros et la table assortie à 299 euros composent un ensemble qui fonctionne aussi bien en salle à manger que sur une grande terrasse. Pour goûter à l’univers Tamsa avec un budget plus léger, les petites pièces font le reste.

Service d’ art de la table SAFI : assiette dessert 6,99 euros, assiettes 7,99 euros, saladier 22,99 euros, pichet 24,99 euros.

: assiette dessert 6,99 euros, assiettes 7,99 euros, saladier 22,99 euros, pichet 24,99 euros. Set de 2 paniers CIENNA en jonc de mer 69,98 euros pour ranger plaids, magazines ou jouets.

Bout de canapé TANGERINE en céramique 119 euros, vase ou bougie SAFI en terre cuite 44,99 euros chacun.

Petits espaces, petites touches Tamsa à prix doux

Sur un balcon étroit, une nappe imprimée à 39,99 euros, deux assiettes SAFI et un saladier suffisent à évoquer une table de riad, même avec un mobilier très simple. Dans un salon déjà neutre, tapis ARGAN, vase SAFI et paniers CIENNA changent tout sans pousser les murs.

La collection Tamsa sera proposée en édition limitée dès mai 2026, en boutiques Maisons du Monde et en ligne : idéal pour préparer l’été sans exploser son budget.