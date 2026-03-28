Si comme tant de femmes vous ne riez plus vraiment, cette spirale lente et invisible vous vole peut-être votre joie

Quand une femme réalise qu’elle ne rit plus vraiment, c’est rarement un hasard. Derrière cette perte de joie de vivre, des années de petits renoncements silencieux.

Un matin, en allant travailler, une femme réalise qu’elle ne se souvient plus de son dernier vrai fou rire. Pas un sourire poli, pas un rire pour détendre l’atmosphère, mais ce rire incontrôlable qui fait pleurer les yeux. Cette prise de conscience tombe souvent comme un choc, sans que rien d’énorme ne se soit produit.

Pour beaucoup, cette perte de joie de vivre chez la femme reste difficile à nommer. Le travail continue, la famille va bien, tout semble « normal » de l’extérieur. Pourtant, à l’intérieur, quelque chose s’est éteint peu à peu, presque en douce, au fil des années. Le plus troublant, c’est que tout a semblé raisonnable sur le moment.

Perte de joie de vivre chez la femme : un effacement lent et silencieux

Une ex-cadre de la finance raconte ce déclic en arrivant au parking de son entreprise : « Quand ai-je cessé de rire ? », se souvient-elle dans un témoignage publié par VegOut. Elle ne parvient pas à dater le basculement. « Pour la plupart des femmes que j’ai connues, moi comprise, la perte de joie est si progressive qu’elle en devient presque imperceptible », poursuit-elle.

Cette femme décrit une succession de minuscules choix : annuler un footing du samedi parce qu’une amie a besoin d’aide, taire un désaccord pour éviter la dispute, répondre « ça va » sans même vérifier si c’est vrai. « Chaque renoncement, pris isolément, paraît minuscule. Raisonnable, même », ajoute-t-elle. Mais ces renoncements s’empilent jusqu’au jour où la femme ne se voit plus dans sa propre vie.

Charge mentale, besoin de plaire : pourquoi les femmes lâchent leur joie en premier

Ce schéma touche beaucoup de femmes, car leur éducation les a souvent entraînées à être utiles, agréables, disponibles. Entre le travail, le couple, les enfants, les parents âgés, la charge mentale remplit chaque minute. Dire oui devient un réflexe. La femme qui réussit sa carrière, qui gère tout à la maison, finit par sacrifier d’abord ce qui ne rapporte rien : ses loisirs, son repos, sa joie.

Chez les grandes performeuses, ce mécanisme se mêle souvent à un burn-out émotionnel. La valeur personnelle se mesure alors aux résultats, aux promotions, aux compliments sur la capacité à tout encaisser. La joie, elle, ne se mesure pas, ne se met pas sur un CV. Peu à peu, beaucoup de femmes apprennent à penser leur vie plutôt qu’à la sentir, jusqu’à ne plus savoir ce qui leur fait du bien.

Retrouver sa joie de vivre pas à pas, en remontant le fil

Le jour où tout craque ne ressemble pas toujours à un drame. Pour la femme de VegOut, c’est une question de sa thérapeute qui a fissuré le vernis : « Qu’est-ce que vous faites pour le plaisir ? » Elle raconte qu’aucune réponse n’est venue. Elle pouvait énumérer ses tâches, ses objectifs, pas un seul moment gratuit, choisi uniquement pour elle.

Pour renouer avec sa joie, il s’agit souvent de remonter ce fil. Écrire le dernier souvenir de joie intense, repérer ce qui a été laissé de côté, puis choisir chaque jour un petit geste pour soi : marcher seule, écouter de la musique, refuser une demande. Si la tristesse dure ou s’alourdit, consulter un professionnel de santé permet de faire le point et d’être soutenue.