Si votre coffre est en bazar, cet accessoire B&M à moins de 7 € va tout changer (et vous éviter des dégâts)

Entre boue, poils et courses qui fuient, mon coffre affichait un chaos permanent. Un tapis de coffre voiture B&M à moins de 7 € a tout bousculé.

Entre les sacs de courses, les chaussures de sport, le matériel de jardinage ou le panier du chien, le coffre de voiture se transforme vite en zone de bazar. Crumbs, poils, boue et emballages s’incrustent dans le revêtement, et même quand l’habitacle est impeccable, l’ouverture du hayon donne une impression négligée. Beaucoup aimeraient le remettre en ordre sans exploser le budget.

Pour de nombreux automobilistes, le déclic vient d’un simple accessoire repéré chez B&M, au rayon auto. Un tapis de coffre voiture en PVC, format 100 x 130 cm, affiché à 6,99 € TTC, vendu en magasin selon les stocks, suffit à changer l’allure du coffre. Une fois posé, le sol paraît tout de suite plus propre et plus fini.

Pourquoi le tapis de coffre voiture B&M change l’allure du coffre

Sans protection, le plancher du coffre absorbe tout : miettes de pain, terre des pots de fleurs, sable de plage, traces d’huile ou d’humidité. Au fil des trajets, les taches s’installent, les mauvaises odeurs aussi, et le nettoyage devient décourageant. Le tapis crée une barrière entre ce que l’on transporte et le revêtement d’origine.

Ce simple tapis de coffre en PVC limite aussi les rayures et les plastiques marqués lorsque des valises, poussettes ou sacs de bricolage glissent à l’arrière. Même sur une petite citadine, l’effet avant après est visible : surface plus uniforme, moins de traces, sentiment d’un intérieur mieux entretenu, ce qui compte aussi au moment de revendre la voiture.

Choisir et poser le tapis de coffre PVC 100 x 130 cm

Le modèle B&M est annoncé en 100 x 130 cm, un format universel pensé pour couvrir le fond de nombreux coffres. Avant l’achat, mieux vaut mesurer rapidement largeur et profondeur utiles, sans oublier le seuil et d’éventuelles trappes. Comme il s’agit d’une taille unique, la compatibilité dépend du véhicule, mais une découpe précise permet d’ajuster le tapis.

Sur place, la fiche mentionne la matière PVC, mais pas l’épaisseur, la rigidité ni une éventuelle fonction antidérapante. Un coup d’œil aux bords, à la tenue générale et à l’odeur de plastique aide à se faire une idée. Une fois à la maison, il suffit de vider le coffre, d’aspirer, puis de poser le tapis à plat avant d’ajuster.

Pour quels conducteurs le tapis de coffre B&M à 6,99 € est adapté

L’entretien reste très simple : pour le quotidien, un retrait du tapis, un bon secouage, un passage d’aspirateur et un chiffon humide font disparaître la plupart des traces. En cas de salissures importantes, un lavage à l’eau savonneuse suivi d’un séchage complet permet de repartir sur une base propre sans attaquer le revêtement d’origine.

Affiché à 6,99 € TTC dans plus de 90 points de vente B&M et Babou en France, ce tapis vise surtout les conducteurs qui veulent protéger et rendre présentable leur coffre sans investir dans un modèle sur mesure. Il ne remplace pas un bac rigide à rebords hauts pour contenir un liquide renversé, mais offre une solution accessible pour limiter saleté et désordre.