Si votre salon paraît vide après Noël, cette trouvaille déco IKEA à 12,99 € change tout sans gros travaux

Fin janvier, beaucoup de salons semblent soudain trop vides. Le sapin a disparu, les guirlandes aussi, et ce mur blanc qui paraissait lumineux l’été paraît maintenant franchement froid. On aimerait tout réchauffer, mais après les fêtes, le budget déco ne suit pas toujours.

C’est là qu’un simple textile mural peut faire la différence. Une grande tenture en coton, très graphique, transforme un pan de mur en point focal, comme une œuvre achetée dans une petite galerie. C’est exactement l’effet de la OMMJÄNGE décoration textile à suspendre IKEA, une pièce à 12,99 € qui ressemble plus à une trouvaille de boutique chic qu’à un achat de grande enseigne.

OMMJÄNGE d’IKEA, une tenture murale en coton inspirée du folklore suédois

Signée par la designer Maria Vinka, OMMJÄNGE s’inspire de l’art folklorique suédois et de l’histoire d’une mariée du XIXe siècle nommée Kunigunda. Motifs entremêlés, personnages stylisés, couleurs vives : on est loin du minimalisme beige. Le résultat a ce côté pièce de conversation qui intrigue les invités et donne l’impression d’un textile rapporté de voyage.

La collection OMMJÄNGE a été pensée comme un pont entre le passé et une vie moderne de type "tiny house" suédoise, où une seule pièce doit être chaleureuse et polyvalente. On est en plein esprit slow decoration : choisir un objet qui a une histoire et une vraie présence visuelle, plutôt qu’accumuler des cadres anonymes.

Prix mini, dimensions généreuses : les détails pratiques qui font la différence

Vendue 12,99 €, la tenture mesure 70 cm de large sur 105 cm de haut. C’est assez grand pour habiller un mur nu au-dessus d’un canapé, d’un buffet ou d’un lit sans l’écraser. Composée à 100 % de coton, elle apporte aussi un peu de douceur acoustique en absorbant les résonances d’une pièce carrelée ou très ouverte.

Le tissu est léger, autour de 0,73 kg, mais la finition reste soignée. Des trous sont déjà prévus en haut pour la suspendre facilement, même si la barre n’est pas fournie. Côté entretien, IKEA recommande l’aspirateur ou la brosse adhésive, sans lavage en machine ni repassage, comme une tapisserie murale classique.

Comment installer et intégrer OMMJÄNGE sans que l’on devine que c’est IKEA

Dans un salon scandi, OMMJÄNGE apporte une touche de couleur sur un mur blanc, avec un canapé en tissu clair et du bois blond. En déco bohème, elle fonctionne très bien avec le tapis OMMJÄNGE coordonné et quelques coussins colorés. Dans une chambre, elle peut servir de tête de lit textile, idéale pour réchauffer un mur un peu froid sans peinture ni gros travaux.

Pour l’accrochage, les locataires ont plusieurs solutions sans trou au mur :

une barre fine glissée dans les trous, posée sur deux petits crochets adhésifs ;

du scotch double face puissant sur l’envers, conseillé par des clients qui l’utilisent sur mur lisse ;

des crochets adhésifs type Command, profitant du poids plume de la tenture.

Avec ces options, cette tenture murale IKEA en coton se pose en quelques minutes et change vraiment la perception de la pièce.