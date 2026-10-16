Si vous avez ces 10 petites habitudes « inoffensives », c'est peut-être le signe que vous n'allez pas bien

Annulations de dernière minute, grattage compulsif, choix impossibles : ces gestes du quotidien semblent anodins. Ils trahissent parfois un mal-être profond et interrogent ce qui se joue vraiment en vous.

Vous annulez des sorties au dernier moment, vous ruminez des conversations vieilles de trois ans, vous vous surprenez à gratter un petit bouton jusqu’au sang devant une série. Pris séparément, ces gestes passent pour des manies. Ensemble, ils font partie de ces 10 habitudes des personnes qui ne vont pas bien émotionnellement.

Derrière ces automatismes, le cerveau cherche souvent à reprendre la main sur une anxiété qui déborde ou une tristesse qui s’installe. Les troubles anxieux, les TOC ou la dépression touchent beaucoup plus de monde qu’on ne le pense : environ un adulte sur cinq vivra un épisode significatif. La question, c’est : à partir de quand ces petites habitudes ne sont plus si inoffensives ?

Signes d’angoisse déguisés

Se rendre compte qu’on s’est gratté un bouton jusqu’à faire une croûte ou vérifier la porte d’entrée sept fois d’affilée n’est pas qu’un trait de caractère. Le grattage compulsif peut relever d’un trouble d’excoriation lié à l’anxiété, les rituels de vérification d’un trouble obsessionnel-compulsif (TOC), et les achats ou démissions sur un coup de tête de troubles du contrôle des impulsions.

Du côté des pensées, la rumination mentale vous garde éveillée à 2 h à rejouer des scènes gênantes, pendant que la pensée catastrophiste transforme un simple « vu » sans réponse en scénario de rupture définitive. À force, choisir une série ou un plat devient impossible : cette paralysie décisionnelle est fréquente dans les troubles anxieux généralisés et entretient encore plus le mal-être.

Quand les émotions se coupent

Parfois, ce n’est pas l’excès mais l’absence d’émotion qui alerte. Réagir à une grande nouvelle par un simple « OK », ne plus rire aux blagues des collègues ou trouver votre plat préféré fade peut signaler un émoussement émotionnel ou une anhedonie. Ces signes apparaissent souvent dans un trouble dépressif majeur ou un trouble de stress post-traumatique (TSPT).

L’hypersensibilité au rejet, parfois appelée Rejection Sensitivity Dysphoria (RSD), fait qu’un silence ou une remarque neutre se vit comme une gifle. Cette réaction, très fréquente chez les personnes avec TDAH, peut être ressentie comme une douleur physique. Elle pousse à devenir « parfaite », à trop en faire pour éviter la moindre critique, au prix d’une fatigue émotionnelle intense.

Quand ces habitudes inquiètent

Tout le monde rumine parfois ou se laisse aller à un achat impulsif. Ce qui doit vous alerter, c’est la fréquence, la durée et l’impact sur votre vie. Si plusieurs de ces habitudes durent depuis des semaines, perturbent sommeil, travail, relations ou vous poussent à vous isoler avec des idées sombres, votre santé mentale mérite une vraie attention.

En parler à un proche de confiance, à votre médecin traitant ou à un psychologue est déjà un pas important : ces comportements peuvent signaler des troubles anxieux, une dépression majeure, un TOC ou d’autres difficultés, qui se soignent. Il ne s’agit pas de vous auto-diagnostiquer, mais de prendre au sérieux ces signaux pour chercher l’aide adaptée plutôt que de continuer à encaisser seule.