Si vous avez un bocal de pièces rouges, cette astuce en supermarché peut vous rapporter jusqu’à 50 € d’un coup

Pendant des années, ses pièces rouges et jaunes ont sagement dormi dans un bocal de cuisine. Jusqu’au jour où un commerçant lui a proposé une solution inattendue.

Sur une étagère de cuisine, un bocal de pièces rouges et jaunes se remplit, lentement. On y glisse un euro par-ci, trois centimes par-là, en se disant que cela servira bien un jour… puis on oublie. Des années plus tard, le verre pèse une tonne, la poussière s’accumule et personne n’ose vraiment l’ouvrir.

C’est exactement ce qui est arrivé à cette lectrice, jusqu’au jour où un commerçant lui a dit : « Apportez tout, on va regarder ça ensemble ». Entre la gêne, la crainte d’agacer la file d’attente et la peur de se faire refuser ses centimes, elle n’avait jamais osé. Ce jour-là, elle a compris que son bocal cachait un petit trésor… et qu’il existait une façon rapide de s’en débarrasser.

Le bocal qui déborde : la scène chez le commerçant qui m’a ouvert les yeux

Ce jour-là, elle arrive au supermarché avec un sac de pièces rouges et jaunes. Le commerçant lui rappelle la règle méconnue du paiement en espèces : les euros sont en principe acceptés partout, mais personne n’est obligé de prendre plus de 50 pièces pour un même règlement. Impossible donc de vider tout le bocal sur le comptoir sans faire soupirer la moitié du magasin.

Curieux, il lui propose alors de peser le sac. Presque 3 kg de cuivre et de laiton, soit souvent l’équivalent de 40 € ou 50 €. Or, en Europe, plus de 800 millions de ces pièces sont refrappées chaque année, pour un coût total d’environ 1,4 milliard d’euros. Certaines, comme la pièce de 1 centime, coûtent même environ 1,65 centime à produire. Autant dire que laisser dormir ce métal dans un bocal revient à se priver d’un vrai pouvoir d’achat.

La solution du commerçant : la borne qui transforme vos centimes en bon d’achat

Pour l’aider, le commerçant l’emmène vers une borne de comptage installée à l’entrée. Sur l’écran, deux options : une machine type Coinstar, qui prélève près de 9,9 % de commission, et juste à côté une borne Eurocycleur, sans frais, qui transforme toutes les pièces en bon d’achat utilisable immédiatement dans le magasin. Il suffit de verser le contenu du bocal, d’attendre quelques minutes, puis de récupérer un ticket avec le montant exact.

Ce jour-là, son tas de petites pièces rouges et jaunes se change en un bon de plus de 45 €, déduit directement de ses courses. Aucune préparation, aucun rouleau à faire, pas de soupirs à la caisse. Pour que l’astuce reste intéressante, le commerçant lui donne deux conseils : vérifier avant la présence éventuelle de pièces rares, et lire attentivement l’affichage pour choisir, quand c’est possible, une borne sans commission.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie récupérée (en €) + temps gagné Jusqu’à 50 € en quelques minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les bornes comme Coinstar ou Eurocycleur comptent et trient automatiquement toutes vos pièces, même les plus petites, puis restituent leur valeur sous forme de bon d’achat utilisable immédiatement à la caisse. Quand la borne ne prend pas de commission, vous récupérez 100 % de vos centimes, tout en vous débarrassant en une seule fois d’années de petite monnaie qui pesait dans le bocal… et dans la tête. 💡 Le petit plus : viser en priorité les bornes sans commission (type Eurocycleur ou Youpibox) et y aller un jour de grosses courses, pour transformer tout votre bocal en remise immédiate sur le ticket de caisse. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser tout votre bocal sans vérifier le type de borne ni jeter un œil à d’éventuelles pièces rares : vous pourriez payer près de 9,9 % de frais et laisser partir une pièce qui vaudrait bien plus que sa valeur faciale.

Ma nouvelle routine : comment je fais pour que mon bocal ne déborde plus jamais

Aujourd’hui, son bocal n’a plus le temps de déborder. Il sert de mini-épargne : quand il est à moitié plein, elle met de côté les pièces à vérifier, garde une poignée de centimes pour les caisses automatiques ou les parcmètres, puis verse le reste à la borne choisie ou à la banque, en respectant les règles de dépôt. Le dernier petit tas part chaque hiver dans une collecte solidaire, comme les Pièces Jaunes. Au final, chaque centime circule à nouveau, au lieu de dormir au fond d’un verre poussiéreux.