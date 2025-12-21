Si vous avez une cheminée, ce kit Lidl à 12,99 € règle enfin un problème d’hiver que vous connaissez trop bien

Les premières flambées reviennent, le salon se réchauffe, mais autour de la cheminée, c’est vite le chaos : bûches posées à même le sol, copeaux partout, mains un peu trop proches des braises. Beaucoup profitent déjà d’un foyer, sans avoir vraiment d’accessoires adaptés pour l’accompagner.

Cet hiver, Lidl mise précisément sur ce besoin très concret avec un kit cheminée Lidl à 12,99 € pensé pour les utilisateurs de cheminée, poêle ou insert. Un petit prix, une promesse de coin feu mieux rangé et plus sûr, proposé en quantité limitée pendant la saison froide : de quoi attiser la curiosité.

Pourquoi le kit cheminée Lidl à 12,99 € fait parler cet hiver

Le retour du froid relance l’envie de soirées cocooning, mais aussi la question du budget. Avec ce kit d’accessoires pour cheminée à 12,99 € (environ 13 €), mis en avant en France autour de la mi-décembre 2025, Lidl vise celles et ceux qui possèdent déjà un foyer et cherchent surtout à mieux l’organiser, sans investir dans un serviteur haut de gamme.

L’intérêt vient du duo confort et praticité : bois rangé près du feu, moins de miettes au sol, bûches plus faciles à manipuler. Comme souvent pour les éditions maison de l’enseigne, les stocks restent limités et les références liées au chauffage partent vite en plein cœur de l’hiver.

Que contient réellement ce kit d’accessoires pour cheminée Lidl

Le coffret réunit trois indispensables. Le panier à bûches sert à transporter le bois depuis le garage ou l’abri, puis à le garder à portée de main pour plusieurs flambées. Le support à bûches maintient les bûches rangées et légèrement surélevées, ce qui aide à ventiler le bois et évite les piles instables qui roulent sur le sol.

Les pinces complètent l’ensemble pour ajuster les bûches dans le foyer sans approcher les mains des flammes. Le tout est fabriqué en métal avec des finitions sobres, adaptées aussi bien à un salon contemporain qu’à une maison de campagne. Pour prolonger la durée de vie, il suffit de passer un chiffon sec après usage et d’éviter de laisser les éléments en zone humide.

Un bon plan à 12,99 € pour quels foyers exactement

Sur le marché, un serviteur de cheminée complet avec tisonnier, pelle, brosse et support se situe fréquemment entre 26 et 45 €. Un simple panier à bûches en métal peut déjà dépasser les 30 €. Avec ses trois éléments réunis pour 12,99 €, ce kit se positionne comme une solution 3-en-1 très accessible, surtout pendant la période promo annoncée du 11 au 17/12/2025 en magasins Lidl français, dans la limite des stocks.

Petits salons ou appartements avec cheminée ou poêle, où chaque centimètre compte.

Maisons familiales qui font du feu plusieurs fois par semaine et veulent sécuriser les gestes.

Résidences secondaires où l’on cherche un équipement simple à laisser sur place.

Pour en tirer le meilleur, il suffit de placer panier et support à une distance raisonnable du foyer, en protégeant au besoin un parquet fragile avec un tapis fin ou une plaque adaptée. Le bois reste regroupé, les déplacements sont limités, la manipulation se fait avec les pinces : de quoi transformer un simple coin cheminée en espace chaleureux, pratique et prêt pour tout l’hiver.