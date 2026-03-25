Si vous dénudez encore vos fils au cutter, cet outil à moins de 6 € va changer vos travaux électriques

Un bricoleur amateur a longtemps dénudé ses fils au cutter sur ses petits chantiers électriques domestiques, au prix de doigts exposés et de raccords fragiles. Une pince à dénuder multifonction 3 en 1 à moins de 6 € va pourtant tout changer.

Pendant longtemps, dans beaucoup de maisons, les petits travaux électriques se sont faits avec ce qui traînait dans la caisse à outils. Un tournevis, une vieille pince, et surtout un cutter pour enlever la gaine des fils. Geste rapide, un peu au jugé, qui donne l’impression de gagner du temps mais laisse souvent des traces.

Un détail a pourtant tout changé sur ces chantiers du quotidien : un petit outil rouge, vendu moins de 6 €, qui remplace à lui seul cutter, pince coupante et pince à sertir. Une pince à dénuder multifonction 3 en 1 pensée pour les bricoleurs du dimanche comme pour les plus aguerris. Et le contraste avec l’ancienne méthode est frappant.

Pourquoi le cutter massacre vos fils électriques et vos doigts

Attraper un cutter pour dénuder un fil paraît logique. La lame glisse sur la gaine, on tire, et c’est fait. Sauf que le geste est instable, surtout dans un angle ou au fond d’une boîte d’encastrement. La moindre hésitation, et ce sont les doigts qui prennent, ou les brins de cuivre qui se retrouvent entaillés, fragilisés pour de bon.

Quand on abîme le cuivre, le fil peut casser au serrage, chauffer, ou créer un faux contact dans le temps. On croit avoir terminé proprement, puis la prise ou le luminaire commence à faire des siennes quelques semaines plus tard. Beaucoup de bricoleurs finissent par comprendre que la différence ne vient pas de leur “niveau”, mais de l’absence d’outil dédié au dénudage.

La pince à dénuder multifonction 3 en 1 qui remplace trois outils

La pince à dénuder mise en avant sur Amazon affiche une astuce simple : des repères de sections gravés directement sur la mâchoire. On cale le fil dans l’encoche correspondant à sa taille, par exemple 1,5 ou 2,5 mm², on presse, et la gaine s’enlève net, sans attaquer le cuivre. Les poignées rouges antidérapantes offrent une prise sûre, même quand on travaille bras tendu ou dans un coin sombre.

Cet outil regroupe en réalité trois fonctions : coupe franche des petits câbles, dénudage précis et sertissage des cosses ou terminaux les plus courants. Là où des modèles similaires se vendent autour de 10 à 25 € en grande surface de bricolage, ou près de 17,99 € pour certaines pinces automatiques, cette version d’entrée de gamme reste proposée environ 5,99 €. Les retours standards de 14 jours, puis la politique de retour Amazon, limitent aussi le risque pour celui qui s’équipe.

Moins de 6 € pour des chantiers plus rapides et plus propres

Sur un remplacement de prise ou le raccordement d’un luminaire, la différence de confort saute vite aux yeux. Plutôt que de jouer avec la lame, on coupe le câble à longueur, on le place dans le bon repère, on appuie, c’est terminé. Pas de fils effilochés, pas de cuivre blessé, et plus besoin de recommencer parce qu’on a trop entamé la gaine.

Pour un bricoleur qui intervient quelques fois par an, cette pince à dénuder pas chère suffit largement à sécuriser la plupart des petits travaux électriques à la maison. Elle tient dans un tiroir, se sort en quelques secondes, et remplace définitivement les méthodes approximatives. Une fois adoptée, le cutter reste utile pour ouvrir un carton, mais beaucoup moins pour toucher aux fils électriques.