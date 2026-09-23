Si vous vous sentez déjà vieux à 25 ans, ces 6 difficultés cachées reviennent presque toujours en silence

À 20 ou 25 ans, tu te sens déjà usé, comme en décalage avec ta génération. Ce malaise cache souvent six charges lourdes que personne ne voit vraiment.

Tu as 23 ans, un corps objectivement jeune, mais tu te surprends à dire que tu es « cassée », « trop vieille pour ça ». Sortir un jeudi, improviser un week-end, même répondre aux messages devient épuisant. Tu te sens décalée par rapport aux autres, comme si ta vraie place était avec des quadras rincés par la vie.

Ce décalage a un nom : ton âge subjectif, l’âge que tu ressens intérieurement. Quand on a l’impression de porter 20 ans de plus que sur sa carte d’identité, ce n’est pas de la comédie. La plupart du temps, celles et ceux qui se sentent vieux quand ils sont jeunes traversent un mélange de six difficultés bien concrètes.

Six difficultés qui pèsent sur un âge intérieur déjà fatigué

La première, c’est le burn-out précoce. Études intenses, job sous pression, responsabilités familiales… tu passes tes journées à te vider et tes soirées à tenter de récupérer. Les « activités de jeunes » ne te tentent plus, non par goût, mais par économie d’énergie. Une étude menée sur des étudiants américains a montré que ceux qui se disent très stressés se sentent aussi nettement plus âgés que leur âge réel.

Arrive ensuite le stress chronique lié à l’argent. Loyers délirants, jobs précaires, dettes d’études ou comptes à découvert en permanence : tu calcules tout, tu refuses des restos, tu zappes les voyages. Tu te retrouves à penser comme un parent avec crédit immobilier alors que tu débutes à peine ta vie d’adulte. Cette pression financière permanente donne vite l’impression d’avoir grillé sa jeunesse avant de l’avoir vécue.

Quand le mental vieillit plus vite que la carte d’identité

Quatrième ingrédient de cet âge intérieur avancé : la santé mentale. Dépression, anxiété, trauma… Beaucoup de jeunes adultes ont passé une partie de leur adolescence enfermés avec leurs pensées, notamment pendant les confinements. Certains se sentent « émotionnellement en avance », plus lucides, mais aussi plus lourds. D’autres parlent plutôt d’ennui, de stagnation, comme si tout était déjà joué à 25 ans.

La parentification ajoute une couche. La psychologue Lybi Ma décrit la parentification comme « le moment où un enfant est forcé de prendre le rôle d’adulte de soutien dans sa famille ». S’occuper d’un petit frère, gérer les papiers, soutenir un parent en dépression… Quand tu prends ces rôles à 8 ou 10 ans, tu as souvent l’impression d’avoir dix ans de plus que tes amis, et ce sentiment ne disparaît pas à l’âge adulte.

Un corps déjà usé… et un âge intérieur qui peut se rajeunir

Dernière difficulté, le corps qui ne suit pas. Douleurs chroniques, fatigue extrême, troubles articulaires, handicap invisible ou simplement journées entières assise derrière un écran : tout cela donne vite l’impression d’avoir un « corps de vieille » à 20 ou 30 ans. Des travaux sur la douleur chronique montrent qu’elle pèse durablement sur les relations, la carrière et l’image de soi.

La bonne nouvelle, c’est que cet âge intérieur reste modulable. Des recherches en psychologie du vieillissement observent que se sentir plus jeune que son âge réel est lié à une meilleure santé à long terme. Alléger un peu chaque bloc – lever le pied sur les engagements, demander de l’aide psy ou médicale, rendre certaines responsabilités aux adultes de ta vie, réintroduire du jeu et du plaisir gratuit – ne te fera pas rajeunir officiellement, mais peut déjà faire baisser de plusieurs années l’âge que tu ressens en dedans.