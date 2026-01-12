Soldes But : ce buffet façon chêne à 149 € pourrait métamorphoser votre salle à manger sans ruiner votre budget

Janvier arrive souvent avec une double sensation : portefeuilles allégés après les fêtes et besoin urgent de remettre un peu d’ordre à la maison. Salle à manger encombrée, vaisselle qui déborde des placards, linge de table posé sur les chaises… trouver un meuble qui règle tout ça sans exploser le budget reste pourtant compliqué.

Dans ce contexte, l’enseigne But met en avant un bon plan qui attire l’œil des petits budgets : un buffet façon chêne à 149 € chez But, pensé pour le rangement, particulièrement mis en avant pendant les soldes d’hiver 2026. Proposé à tarif cassé, le buffet 2 portes 3 tiroirs ALBAN promet une salle à manger plus organisée et plus stylée, sans se ruiner.

Une offre But à 149 € qui change la donne

Le cœur de l’affaire tient en une phrase : le buffet 2 portes 3 tiroirs ALBAN est proposé à 149 € au lieu de 299 € durant les soldes chez But, soit 150 € d'économie immédiate. On ne parle pas ici d’une remise symbolique, mais bien d’un prix divisé par deux sur une pièce maîtresse, idéale pour les locataires qui ne veulent pas investir trop lourdement ou pour meubler une résidence secondaire sans exploser le budget.

Pour ceux qui surveillent chaque dépense, cette baisse transforme un achat souvent remis à plus tard en opportunité concrète. Les soldes d’hiver 2026 ne durent qu’un temps, et les stocks ne sont pas extensibles ; à ce tarif très agressif, les quantités disponibles peuvent s'épuiser dans les tout premiers jours, aussi bien en magasin que sur le site web.

Un buffet façon chêne qui réchauffe la pièce

Au-delà du prix, ce meuble séduit par son look. Sa finition imitation chêne instaure une atmosphère chaleureuse dès l’entrée dans la pièce, idéale si l’on aime l’aspect du bois naturel sans vouloir gérer les contraintes d’entretien du bois massif. Cette teinte naturelle réchauffe visuellement l’espace, ce qui tombe bien pendant les journées grises du début d’année.

Côté lignes, le modèle Alban joue la carte de la simplicité. Son design sobre, moderne, sans fioritures, permet au buffet de s’intégrer aussi bien dans un univers scandinave, plus industriel ou franchement classique ; ce "caméléon" se marie facilement avec une table déjà présente et vos chaises actuelles, sans imposer de tout refaire.

Rangement malin pour une salle à manger apaisée

L’organisation fait souvent partie des bonnes résolutions de janvier, et ce buffet y contribue clairement. Ses trois tiroirs centraux servent à trier les couverts, ranger les serviettes de table ou dissimuler ces petits objets du quotidien qui traînent partout ; le désordre quitte enfin la table à manger, chaque chose retrouvant une place dédiée.

De part et d’autre des tiroirs, deux grands placards fermés accueillent la vaisselle et le linge de maison plus encombrants. Cette capacité de rangement libère de la place dans la cuisine et garde la pièce de vie visuellement nette, tout en offrant un rapport qualité-prix imbattable pour un meuble de cette taille.