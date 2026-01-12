Soldes chez Maisons du Monde : ce fauteuil en rotin à moins de 160 € pourrait vite disparaître du site

Janvier, la lumière baisse et l’on passe plus de temps à la maison : c’est souvent le moment où l’on se rend compte que la salle à manger manque un peu de chaleur. Beaucoup rêvent alors d’un joli fauteuil en rotin, confortable et raffiné, sans dépasser un budget raisonnable. Entre les modèles trop basiques et ceux affichés bien au‑delà de 200 €, la quête peut vite tourner à la frustration. Cette année, un modèle se détache clairement du lot.

Chez Maisons du Monde, le fauteuil de table Cassandre coche exactement ces cases pendant les soldes d’hiver 2026. Affiché à l’origine à 229 €, il descend autour de 160 € dans les communications, et même à 137,40 € sur le site français en dernière démarque, soit une réduction d’environ 40 %. Pour un fauteuil de table en rotin et textile marron au design travaillé, cette chute de prix reste rare. De quoi éveiller la curiosité.

Un fauteuil en rotin à 160 € qui bouscule les prix chez Maisons du Monde

Le premier argument, c’est donc ce rapport qualité‑prix. Passer de 229 € à 137,40 € place Cassandre largement sous la fameuse barre des 200 €, tout en restant dans la catégorie des fauteuils de table haut de gamme. Dans la même famille de sièges en rotin chez Maisons du Monde, beaucoup de modèles tournent plutôt autour de 180 à 230 €. Ici, on reste proche de 160 €, pour une pièce pensée pour un usage quotidien.

Ce positionnement bas dans la fourchette se combine à une finition rarement vue à ce prix. Structure en rotin, assise et dossier gainés de textile brun, lignes enveloppantes : tout a été travaillé par les stylistes de l’enseigne pour créer une ambiance exotique et chaleureuse autour de la table. Dans une gamme où certains fauteuils comme les versions rotin clair ou d’autres références dépassent allègrement les 180 €, cette déclinaison marron fait figure de bon élève.

Cassandre, le fauteuil en rotin qui réchauffe votre salle à manger

Visuellement, le fauteuil de table Cassandre mise sur un contraste simple mais efficace. Le rotin naturel apporte relief et authenticité, tandis que le textile marron réchauffe instantanément le regard. Avec ses 82 cm de hauteur, 53 cm de largeur et 64 cm de profondeur pour environ 8 kg, il reste suffisamment compact pour se glisser autour d’une table familiale sans alourdir l’espace, tout en donnant l’impression d’un vrai fauteuil et pas d’une simple chaise.

Côté confort, l’assise généreusement rembourrée en polyester et polyuréthane invite à laisser traîner les conversations bien après le dessert. Le dossier enveloppe le dos sans être trop incliné, ce qui en fait un vrai fauteuil de repas mais aussi un bon allié dans d’autres coins de la maison, que ce soit en fauteuil de bureau, en siège d’appoint dans une chambre ou dans un petit coin lecture près d’une fenêtre.

Bien profiter de la promo Cassandre chez Maisons du Monde

Ce bon plan est lié à la période des soldes : la démarque sur Cassandre court jusqu’au 3 février 2026, dans la limite des stocks disponibles. Si vous prévoyez d’en installer plusieurs autour de votre table, mieux vaut ne pas trop attendre. Sur le site, Maisons du Monde propose livraison ou retrait, paiement en plusieurs fois et un délai de retour d’environ 30 jours, de quoi acheter sereinement.