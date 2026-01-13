Soldes Leroy Merlin : ce robinet avec douchette à moins de 50 € métamorphose la cuisine sans travaux

Vous avez envie de changer l’allure de votre cuisine sans lancer de gros travaux ni exploser le budget ? En ce début d’année 2026, les soldes font ressortir quelques pièces capables, à elles seules, de moderniser tout l’espace. Remplacer le vieux mitigeur par un modèle plus actuel suffit souvent à donner une vraie impression de neuf autour de l’évier.

Dans la sélection du moment, un robinet de cuisine avec douchette chez Leroy Merlin attire particulièrement l’œil : design chromé, fonctionnalités de pro et prix en chute libre. Ce bon plan réservé au web tombe à pic pendant les soldes d’hiver 2026, avec une date limite déjà fixée. De quoi regarder son évier autrement.

Un mitigeur de cuisine SOFETIY MAX qui change tout au premier regard

Le mitigeur de cuisine SOFETIY MAX mise d’abord sur son look. Conçu en acier inoxydable, il affiche une finition chromée argentée qui capte la lumière et donne immédiatement une impression de propreté. Sa ligne reste épurée, sans fioritures, ce qui lui permet de s’intégrer aussi bien dans une cuisine rustique en bois que dans un décor très contemporain.

Installé sur l’évier, ce robinet devient vite le point focal de la zone lavage. La brillance du métal réveille un plan de travail un peu daté, sans qu’il soit nécessaire de changer les meubles ou la crédence. En un seul geste, la cuisine parait plus actuelle, comme si elle avait bénéficié d’un petit lifting express.

Une douchette extractible pour cuisiner et nettoyer comme un chef

Côté usage, la vraie star reste la douchette extractible. Le flexible offre une grande liberté de mouvement pour rincer chaque recoin de l’évier, atteindre facilement un second bac ou nettoyer une plaque de cuisson posée juste à côté. Plus besoin de contorsions pour passer derrière la robinetterie ou sous le rebord de l’évier.

Le mitigeur de cuisine propose en plus deux modes de pulvérisation. Un jet classique permet de remplir rapidement les grandes marmites qui dépassent du bac, tandis qu’un mode plus doux convient bien au rinçage des légumes fragiles. La gestion de l’eau chaude et froide reste intuitive, ce qui rend l’utilisation confortable au quotidien, même pour les enfants.

Un bon plan web à –60 % chez Leroy Merlin pendant les soldes

Si ce modèle fait parler de lui, c’est aussi pour son prix. Le SOFETIY MAX est affiché à 49,98 € au lieu de 122,38 €, soit une remise de –60 % sur un robinet en acier inoxydable avec douchette. Cette réduction importante concerne une exclusivité web sur le site de Leroy Merlin, dans le cadre des soldes d’hiver 2026.

L’offre est annoncée comme valable jusqu’au 3 février 2026, dans la limite des stocks disponibles et des magasins participants. Pour qui cherche un mitigeur de cuisine avec douchette Leroy Merlin pas cher, ce modèle coche donc trois cases à la fois : style grâce à son fini argenté, praticité avec sa douchette à deux jets et vrai coup de pouce pour le budget pendant la période des soldes.