Soldes Maisons du Monde : ce canapé en velours crème à -65 % transforme votre salon comme s’il valait 2 000 €

Envie d’un salon qui ressemble aux pages d’un magazine déco alors que le budget est au plus bas après les fêtes ? Entre le prix des canapés tendance et celui du moindre accessoire, beaucoup renoncent à transformer leur pièce de vie.

Pourtant, la fin des soldes d’hiver 2026 réserve une bonne surprise chez Maisons du Monde : un canapé en velours crème voit son prix fondre de -65 %. Avec son allure très haut de gamme, ce modèle donne l’illusion d’un salon à 2 000 €, sans approcher ce montant sur le ticket de caisse.

Un canapé Livia en velours crème qui change tout dans le salon

Le modèle en question, le canapé Livia 3 places signé Sia Home, arbore un velours tramé crème qui accroche la lumière et illumine instantanément la pièce. Cette teinte douce donne une impression d’espace et rappelle les intérieurs scandinaves épurés, avec ce côté feutré que l’on retrouve dans les halls d’hôtels.

Ses formes arrondies suivent la tendance du design organique et évitent l’effet bloc, même dans un séjour de taille moyenne. Avec environ 150 cm de longueur d’assise, 64 cm de profondeur, des accoudoirs à 70 cm et un poids proche de 56 kg, le Livia affiche les mensurations d’un vrai canapé de salon, robuste et accueillant.

Soldes Maisons du Monde : un canapé à 2 249 € affiché à 749 €

En temps normal, ce canapé en velours se négocie autour de 2 249 €, un tarif cohérent avec sa fabrication artisanale en Europe et ses finitions travaillées. La campagne de déstockage de fin janvier le fait tomber à environ 749 €, soit près de 1 500 € d’économie sur une pièce qui donne l’effet visuel d’un salon à 2 000 €.

La remise atteint -65 % et reste annoncée jusqu’au 3 février 2026, en magasin comme en ligne selon les stocks restants. Pour un budget de milieu de gamme, on se retrouve donc avec un canapé qui coche les codes du luxe : velours lumineux, silhouette dessinée, proportions généreuses et confort pensé pour les longues soirées cocooning.

Derniers vérifications avant d’adopter le canapé Livia en velours crème

Avant de valider votre panier, pensez à l’espace disponible et à votre mode de vie. Ce 3 places se remarque : dans un petit salon surchargé de meubles, il risque d’alourdir l’ensemble, alors qu’il sera mis en valeur avec quelques pièces choisies, comme un grand tapis texturé et une table basse légère.

Le velours crème demande un minimum d’attention : aspirateur à brosse douce, réaction rapide en cas de tache, plaid protecteur si enfants ou animaux partagent le canapé. En échange, les 1 500 € économisés laissent de la marge pour compléter la déco et obtenir ce fameux effet salon à 2 000 € sans se mettre dans le rouge.