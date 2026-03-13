Terrasse : ce salon star qui s'émiette, et la matière colorée que les pros conseillent pour ne plus se faire avoir

Au bout de 3 à 5 saisons, le salon de jardin en résine tressée s’affaisse et s’émiette sur nos terrasses. En 2026, les pros misent plutôt sur un salon de jardin en métal perforé, coloré et durable, qui transforme balcon, patio ou jardin en vraie pièce à vivre.

Chaque printemps, le scénario se répète sur les terrasses françaises. On ressort le grand canapé imitation rotin, ce salon de jardin star des années 2010, persuadé d’avoir misé sur du solide… et l’on découvre des assises affaissées, des brins qui cassent, une structure qui semble s’émietter dès qu’on s’assoit. Le tout alors qu’il n’a servi que quelques saisons.

En 2026, la terrasse est devenue une vraie pièce à vivre où l’on reçoit, cuisine, télétravaille, avec une exigence simple : du beau qui dure. Les professionnels délaissent donc ce classique décevant pour une matière beaucoup plus fiable, colorée et presque increvable, qui change complètement la donne pour l’extérieur.

Résine tressée : le faux grand classique qui craque au bout de 3 à 5 saisons

Pendant plus d’une décennie, la résine tressée a envahi balcons, patios et bords de piscine. Son aspect de rotin naturel, son côté « salon d’hôtel » et les promesses de résistance totale ont convaincu beaucoup de foyers de dépenser sans compter. Canapés d’angle massifs, fauteuils suspendus, petits ensembles bistro : tout laissait croire à un investissement presque définitif.

La réalité sur le terrain est tout autre. Après seulement 3 à 5 saisons d’exposition, les rayons UV décolorent le plastique, l’humidité et les écarts de température le rendent rigide. Les brins durcissent, deviennent cassants et finissent par se rompre au moindre appui, créant des trous impossibles à réparer. Le salon vieillit d’un coup, se transforme en déchet encombrant et oblige à racheter un nouvel ensemble, avec le coût financier et écologique que cela implique.

Salon de jardin en métal perforé : la matière vibrante qui tient vraiment dehors

Face à ce mobilier jugé trop jetable, les pros plébiscitent désormais le salon de jardin en métal perforé, en acier thermolaqué ou en aluminium. Cette tôle ajourée remet au goût du jour l’esprit bistrot français, mais dans une version ultra joyeuse : chaises et tables se déclinent en jaune moutarde, bleu Klein, vert émeraude et autres teintes électriques qui réveillent instantanément une terrasse un peu sage.

Derrière ce look plein de peps, le métal perforé joue la durabilité. Le thermolaquage et les vernis protecteurs forment un véritable bouclier anti-UV, les couleurs restent éclatantes été après été et la structure ne se détend pas. Les petites perforations empêchent l’eau de stagner, les assises sèchent presque aussitôt après la pluie. Le métal se recycle intégralement en fin de vie, là où les résines synthétiques finissent souvent à la benne.

Bien choisir son métal perforé en 2026 sans exploser son budget

Au printemps 2026, l’offre en acier coloré se démocratise. La marque Fermob propose par exemple sa collection Bistro avec des chaises à partir de 60 €, pensées pour durer toute une vie, tandis que Maisons du Monde ou GiFi sortent des gammes complètes en métal coloré à prix plus doux. En misant sur ce type de mobilier, on évite de racheter un salon tous les cinq ans et l’investissement se lisse sur le long terme.

Pour faire le bon choix, mieux vaut viser un acier thermolaqué perforé avec mention anti-UV, vérifier la qualité des finitions et la stabilité des chaises. Un sol effet pierre claire ou béton doux mettra en valeur ces structures colorées, qu’il s’agisse d’un mini coin café sur balcon ou d’un grand espace repas. Avec quelques pièces en jaune moutarde, en bleu profond ou en vert émeraude, la terrasse gagne en caractère autant qu’en longévité.