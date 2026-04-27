Terrasse en bois qui verdit et noircit : ne faites plus cette erreur, ce trio naturel la sauve sans Javel

Au sortir de l’hiver, votre terrasse en bois verdit, grise, noircit et devient glissante sous la pluie. Ce guide explique quand agir, quels produits doux choisir et quel geste éviter absolument.

Au sortir de l’hiver, la terrasse en bois a souvent mauvaise mine : lames vertes, taches noires, gris terne… et une surface qui devient glissante au moindre crachin. Impossible d’y installer un salon cosy sans passer par la case nettoyage.

Bonne nouvelle : nettoyer une terrasse en bois qui verdit, grise et noircit n’oblige ni à la chimie agressive, ni à des heures à genoux à frotter. Avec quelques produits malins, des gestes doux et un peu d’organisation, le bois retrouve sa chaleur d’origine sans s’abîmer.

1. Comprendre ce qui arrive à votre terrasse

Le gris vient des UV : le soleil oxyde naturellement la surface, ce fameux “grisaillement” reste surtout esthétique. Le vert signale mousses, algues et lichens, adorateurs d’humidité et d’ombre, qui rendent la terrasse dangereusement glissante. Le noir correspond plutôt à des moisissures, taches de pollution ou de gras incrusté.

Avant de sortir les brosses, il est utile de balayer soigneusement, vider les pots, lever les tapis et repérer les zones les plus atteintes. Un point clé déjà : bannir l’eau de Javel, qui détruit la lignine du bois et le rend friable, tout en nuisant à la faune du jardin.

2. Les bons gestes pour décaper sans abîmer le bois

Pour l’entretien courant, le duo gagnant reste le savon noir et le balai-brosse. Diluer environ 5 cuillères à soupe dans un seau de 10 litres d’eau tiède, frotter dans le sens des fibres, insister sur les zones vertes, puis rincer à l’eau claire. Si le verdissement est marqué, compléter avec du vinaigre blanc dilué (1 volume pour 8 volumes d’eau), laissé en place 10 à 15 minutes avant brossage et rinçage généreux.

Quand le bois a noirci ou est très encrassé, le bicarbonate de soude aide à décrasser sans tout décaper : 8 à 10 cuillères à soupe pour 2 litres d’eau chaude, plus un saupoudrage direct sur les taches tenaces, temps de pose 20 à 30 minutes, puis frottage et rinçage. Pour éclaircir un platelage vraiment terni, le percarbonate de sodium (environ 100 g par seau d’eau chaude) a souvent fait des miracles, à laisser agir une vingtaine de minutes avant de brosser. Le nettoyeur haute pression reste possible, à condition de choisir une machine modérée (autour de 120 bars), de travailler dans le sens du bois, jet large, à au moins 50 cm, sans insister pour ne pas éclater les fibres.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps x2 à x3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le combo savon noir + bicarbonate + percarbonate décape en profondeur vert, gris et noir tout en respectant les fibres. En planifiant ce trio deux fois par an et en réservant le nettoyeur haute pression aux gros chantiers, la terrasse reste propre sans corvée ni produits agressifs. 💡 Le petit plus : utiliser l’eau de cuisson encore bouillante des pommes de terre entre les lames pour brûler les petites herbes sans produits chimiques. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : enchaîner eau de Javel pure et nettoyeur haute pression collé au bois : fibres éclatées, échardes et terrasse qui se dégrade bien plus vite.

3. Protéger sa terrasse pour qu’elle reste belle plus longtemps

Une fois le bois propre, il doit sécher 24 à 48 heures. Vient alors le “test de la goutte d’eau” sur une lame sèche : si l’eau perle, la protection tient encore ; si elle est absorbée en laissant une tache sombre, les pores sont ouverts. Dans ce cas, l’application d’un saturateur ou d’une huile spéciale terrasse limite le retour rapide du gris et des mousses.

Deux couches fines, dans le sens des lames, suffisent en général, avec essuyage du surplus. Ensuite, tout devient plus simple : un balayage régulier, des pots légèrement surélevés, des taches grasses traitées vite (terre de Sommières), et un vrai nettoyage une à deux fois par an pour garder une terrasse sûre et accueillante pour les soirées pieds nus.