Ce dessert crémeux dans sa coque, prêt la veille, va remplacer toutes vos tartes du dimanche

Alignées comme de petites bougies, ces crèmes au citron dans leur coque promettent un dessert du dimanche frais, chic et prêt d’avance. Quelques gestes précis suffisent à obtenir une texture ultra soyeuse, sans stress.

Sur la table, on remarque d’abord l’odeur : un parfum de citron fraîchement zesté qui réveille la salle à manger. Puis le regard accroche ces demi-fruits alignés comme de petites bougies, peau bien jaune, coque brillante. À l’intérieur, une crème encore froide qui tremble à peine, promesse d’une cuillerée fondante.

Ce mini dessert au citron a tout pour devenir le dessert du dimanche qu’on refait sans se lasser. Des crèmes au citron dans leur coque, dessert au citron sans pâte qu’on prépare la veille et qu’on sort glacé du frigo, quand la conversation s’apaise.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 citrons jaunes bio (coques + 150 ml de jus)

✅ 3 jaunes d’œufs et 120 g de sucre

✅ 25 g de fécule de maïs, 200 ml de crème liquide entière 30 %

✅ 40 g de beurre doux, 1 pincée de sel, sablés, framboises, menthe

Le dessert du dimanche : ces petites crèmes au citron dans leur coque

Servies entières, ces coques de citron deviennent de petits contenants qui habillent à elles seules la table. On choisit des citrons jaunes à peau épaisse, bio si possible, on les coupe dans la longueur puis on les évide en récupérant le jus. Un rinçage rapide, un séchage soigneux, et la coque reste ferme, parfumée mais sans amertume, prête pour ce dessert citron dans sa coque.

La crème au citron soyeuse qu’on ne rate jamais

Dans la casserole, on fouette d’abord les jaunes avec le sucre, la fécule et une pincée de sel, avant d’ajouter le jus de citron filtré. Sur feu moyen, on remue sans cesse jusqu’à la cuisson à la nappe : autour de 82–84 °C, la crème nappe la spatule et garde une texture soyeuse. Hors du feu, on incorpore beurre et crème liquide entière pour arrondir le citron et fixer la tenue.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les citrons en deux dans la longueur, les évider, filtrer le jus, sécher les coques. Technique : Fouetter jaunes, sucre, fécule et sel, ajouter le jus de citron, bien mélanger. Cuisson : Chauffer sur feu moyen en remuant jusqu’à ce que la crème nappe la spatule, puis ajouter beurre et crème. Finition : Répartir la crème tiède dans les coques, filmer, laisser prendre au réfrigérateur au moins 2 h, décorer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Organisation 30 min d’action 🔍 Le secret de l’expert Jaunes et fécule épaississent doucement la crème sans grumeaux, tandis que beurre et crème liquide adoucissent l’acidité du citron et donnent un résultat très onctueux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des miettes de sablé au fond de la coque avant la crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : S’éloigner de la casserole, laisser bouillir ; la crème tranche, devient granuleuse.

Conservation, service et versions pour chaque dimanche

Les coques garnies se gardent 48 h au réfrigérateur, dans un plat filmé ; on peut les préparer la veille pour le déjeuner.

Juste avant de servir, on choisit sa signature : version classique avec zestes, framboises et sablés, ou version meringuée, légèrement dorée au chalumeau.

Sources Beauté Test

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