Terrasse, façade, voiture : ce nettoyeur haute pression Nilfisk à -70 € chez Leroy Merlin va vite disparaître

À l’approche du grand ménage de printemps, Leroy Merlin casse le prix du nettoyeur haute pression Nilfisk Excellent 150.2-9 X-TRA de 70 €. Suffisant pour remettre à neuf terrasse, façade et voiture sans se tromper d’investissement ?

Quand le soleil revient, beaucoup redécouvrent une terrasse verdâtre, une façade marquée par l’hiver et une voiture couverte de poussière. C’est le moment où l’idée d’un nettoyeur haute pression refait surface. Chez Leroy Merlin, un modèle Nilfisk attire justement l’œil avec une baisse de prix inhabituelle, pensée pour ce grand ménage de printemps.

Annoncé dans l’opération Bons plans de l’enseigne, le nettoyeur haute pression filaire Nilfisk Excellent 150.2-9 X-TRA s’affiche à 229 € au lieu de 299 €, soit 70 € de moins, du 4 au 31 mars 2026. Une machine annoncée pour la terrasse, la façade et la voiture, avec un seul appareil. De quoi éveiller la curiosité.

Une forte remise chez Leroy Merlin sur le nettoyeur haute pression Nilfisk

Ce modèle électrique de 2 100 W développe une pression maximale de 150 bar pour un débit d’environ 500 litres par heure, avec un rendement annoncé jusqu’à 55 m² nettoyés en une heure. À 229 €, on se situe sur un appareil de gamme supérieure, proposé au prix d’un nettoyeur souvent moins puissant.

Le pack comprend un flexible haute pression de 9 m enroulé sur un dévidoir guidé, un câble d’alimentation de 5 m, un pistolet, une buse à jet plat, une buse rotative, un pulvérisateur à détergent et une aiguille de nettoyage des buses. En clair, tout le nécessaire pour s’attaquer aux sols, aux murs et au véhicule.

Nilfisk Excellent 150.2-9 X-TRA : terrasse, façade et voiture avec une seule machine

La combinaison de 150 bar et de 500 l/h convient bien au décrassage régulier d’une terrasse carrelée, d’une allée ou d’un muret. Les buses fournies permettent de passer d’un jet rotatif très décapant à un jet plus doux. Ce type d’appareil consomme souvent autour de 500 à 650 l d’eau par heure, contre près de 2 000 l pour un tuyau classique.

Pour la voiture ou le camping-car, le jet plat associé au pulvérisateur à détergent aide à décoller le film routier sans agresser la peinture. Il suffit de garder une bonne distance et d’éviter les joints fragiles, autocollants ou caoutchoucs sensibles. Sur les bois tendres et les enduits abîmés, une pression trop proche reste déconseillée.

Un investissement durable pour l’entretien des extérieurs

Sous la coque, le Nilfisk Excellent 150.2-9 X-TRA embarque un moteur à induction longue durée et une pompe en aluminium, plus résistante que le plastique. L’ensemble pèse environ 20,6 kg, avec un niveau sonore proche de 71,8 dB. La poignée télescopique en alu et le long flexible limitent les allers-retours pendant le nettoyage.

Nilfisk annonce une garantie de 2 ans, complétée par 28 ans d’extension offerte sur la pompe et le moteur après inscription sur le site yournilfisk.com dans les 30 jours suivant l’achat, pour un usage domestique. Avec un indice de réparabilité de 8,3 sur 10 et des pièces disponibles 10 ans, ce nettoyeur vise clairement le long terme.