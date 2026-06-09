Trop pleine ou presque vide : cette règle des réparateurs avec votre machine à laver qui peut baisser la facture de 30 %
À chaque lessive, une machine à laver trop pleine ou presque vide grève votre facture et fatigue l’appareil. Un repère de 5 secondes suffit pourtant à rééquilibrer le tambour.
Une lessive lancée à la va-vite pour trois tee-shirts, un tambour bourré de draps « pour vider le panier »… Sur le coup, cela donne l’impression de gagner du temps. En réalité, chaque cycle mal rempli, trop plein ou presque vide, fait tourner résistance et moteur pour rien.
Le plus souvent, le problème ne vient pas de la machine, mais de la façon dont le tambour est chargé. Un repère visuel, commun à presque tous les modèles et utilisé par les réparateurs, permet de viser la bonne quantité de linge. Une règle très simple, à appliquer juste avant d’appuyer sur « Start ».
Trop pleine ou trop vide : pourquoi votre machine vous coûte (beaucoup) trop cher
Quand une machine à laver trop pleine tourne, le linge se compacte. L’eau et la lessive circulent mal, les taches restent coincées. Souvent, il faut relancer un cycle : double consommation d’électricité, d’eau et de lessive… et usure accélérée du tambour, des roulements et du moteur, qui doivent supporter un poids excessif.
À l’inverse, une machine presque vide n’est pas plus « économe ». La résistance chauffe l’eau, le tambour tourne, pour quelques pièces seulement. Le coût par kilo de linge grimpe, et le sur-frottement peut abîmer les fibres. Sur une année, éviter demi-charges et tambours surchargés peut représenter jusqu’à 30 % d’électricité de lavage en moins et quelques dizaines d’euros économisés.
La règle ultra simple des 3/4 : le bon volume de linge en un coup d’œil
Le repère le plus fiable, applicable à presque tous les lave-linge, est la règle des trois quarts. Le tambour doit être rempli à environ 3/4, sans tasser. Le linge doit pouvoir se brasser librement : assez de pièces pour qu’elles se frottent entre elles et décollent la saleté, mais pas au point de bloquer la rotation ou d’écraser les textiles contre la paroi.
Pour vérifier d’un coup d’œil, un test suffit : la règle de la main. Une main à plat doit pouvoir glisser au-dessus du linge, entre le haut du tambour et la pile de vêtements, sans forcer. Si la main ne passe pas, la machine est trop pleine ; si elle flotte largement, la charge est trop faible. Ce réflexe de cinq secondes, sans jamais tasser le linge, évite à lui seul beaucoup de cycles ratés.
Adapter le remplissage au type de linge : coton, synthétiques, délicats
La capacité indiquée sur la façade correspond à une charge maximale de coton sec. Pour les autres textiles, il faut laisser plus d’espace. Un repère simple aide à s’y retrouver :
- Coton : tambour rempli à environ 3/4.
- Synthétiques : tambour à moitié environ.
- Laine et délicats : tambour à 1/3, jamais plus de la moitié.
Plus le tissu est fragile, plus il a besoin d’air pour être brassé sans se déformer, d’où un tambour moins rempli. Associer ce remplissage adapté au bon programme (délicat, laine, coton) et, quand le tambour est bien chargé, au programme éco, limite les vibrations, épargne roulements et moteur et fait baisser la facture à chaque cycle.
En bref
- 🧺 À chaque lessive, une machine à laver trop pleine ou trop vide use tambour et roulements tout en alourdissant la facture d’électricité.
- ⚖️ Une règle des trois quarts, associée à la règle de la main dans le tambour, sert de repère visuel pour ajuster la charge de linge.
- 💡 Bien appliquée au coton, aux synthétiques et aux textiles délicats, cette méthode transforme la qualité du lavage, limite les demi-charges et réserve des économies inattendues.
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