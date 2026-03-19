Vernis à ongles : cette poubelle où tout le monde les jette peut vous coûter jusqu’à 1 500 € d’amende

Dans votre salle de bain, quelques flacons de vernis mal jetés peuvent transformer un geste anodin en faute coûteuse. Entre pollution, recyclage saboté et amendes salées, les règles se corsent.

Le ménage de printemps commence souvent par la salle de bain : on ouvre la trousse à maquillage, on trie les couleurs passées, on jette les flacons presque vides. Réflexe automatique, le petit vernis à ongles finit dans la poubelle de salle de bain ou parfois dans le bac à verre, sans réfléchir. On imagine rarement que ce geste puisse coûter très cher.

En 2021, chaque Français a produit en moyenne 549 kg de déchets ménagers, rappelle un site gouvernemental. Et déjà, « le contenu de notre poubelle grise montre qu’une grande partie pourrait en réalité ne pas y être jetée. » Les flacons de vernis y ajoutent erreur de tri, pollution et risque d’amende. Tout se joue dans la poubelle que vous choisissez.

Flacons de vernis à ongles : un déchet chimique qui supporte mal la poubelle grise

Pour colorer les ongles, un vernis concentre solvants, résines et plastifiants. « Ce petit flacon coloré, indispensable des manucures impeccables, contient des solvants et des résines classés parmi les déchets ménagers spéciaux lorsqu’il n’est pas totalement vide », expliquent nos confrères de Marie France. Ces produits relèvent des Déchets Diffus Spécifiques, qui doivent rejoindre une collecte spéciale, comme les pots de peinture ou solvants de bricolage.

Dans la poubelle grise, un flacon qui casse dans le camion libère vapeurs irritantes et liquide inflammable au milieu des restes. Brûlé, il peut produire des fumées toxiques ; enfoui, contaminer sols et nappes phréatiques. Même le bac à verre reste délicat : verre cosmétique souillé et bouchon plastique à pinceau perturbent le recyclage.

Vernis à ongles mal triés : des amendes de 35 à 1 500 euros à la clé

Quand le tri est mauvais, la loi prévoit une contravention de 2ᵉ classe. Si des produits chimiques comme les vernis sont trouvés dans une poubelle inadaptée, l’amende forfaitaire est d’environ 35 €, peut être majorée à 75 € et peut, ajoutent-ils, « atteindre 150 euros » en cas de poursuite devant le juge.

Les ennuis montent encore d’un cran quand les flacons sont abandonnés dans la rue, au pied des conteneurs ou dans la nature. Ces dépôts sauvages, qui exposent directement l’environnement à des substances toxiques, peuvent être sanctionnés jusqu’à 1 500 € d’amende, rappelle Astuces de Grand-Mère. Un tri bâclé dans la salle de bain peut donc, en cas de contrôle ou de récidive, peser lourd sur le budget du foyer.

Où jeter vos flacons de vernis à ongles pour rester dans la règle

La consigne la plus sûre reste de traiter tout flacon contenant encore du liquide ou une pâte comme un déchet chimique : direction la déchetterie ou un point de collecte EcoDDS, jamais l’évier ni les toilettes. Pour les flacons vraiment vides, l’ADEME précise, citée par L’Info Durable : « jeter le flacon en verre, bien vidé, dans le bac ou le conteneur réservé aux emballages recyclables en verre », puis le pinceau et son capuchon avec les ordures ménagères. Le bon réflexe dépend ensuite des consignes de votre commune.

Flacon plein, pâteux ou avec un fond : déchetterie ou borne de Déchets Diffus Spécifiques.

Flacon en verre bien vidé : bac à verre si c’est autorisé localement, sinon déchetterie ; bouchon et pinceau secs dans la poubelle grise, jamais de vernis dans les canalisations.

Sources Marie France

«Une lourde amende pour les Français qui jettent cet objet à la poubelle en 2026»