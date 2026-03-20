Voici la déco murale B&M à 3,49 € qui bluffe tous les invités, et que vous regretterez d’avoir ratée

Dans mon entrée, un simple pêle-mêle 8 vues B&M payé 3,49 € fait croire à un cadre de galerie. Pourquoi cette déco murale pas chère provoque-t-elle un tel effet waouh chez mes invités ?

Dans beaucoup d’intérieurs, le scénario se répète : des invités qui s’arrêtent net dans l’entrée, les yeux rivés sur un mur décoré, persuadés d’être face à une pièce de créateur. Ils cherchent la marque, imaginent une commande spéciale sur un site déco haut de gamme et s’attendent à un budget à deux chiffres.

Dans ce cas précis repéré chez B M, la réalité est tout autre : il s’agit d’un pêle-mêle 8 vues payé seulement 3,49 €. La question revient à chaque visite : « Tu l’as vraiment payée 3,49 € ? », raconte un proche dans ce témoignage relayé par Trucmania, tant le cadre semble loin d’une simple trouvaille de rayon discount.

Un pêle-mêle 8 vues B M à 3,49 € qui a l’air bien plus cher

Le produit, vendu sous la marque CAPTURE, prend la forme d’un cadre photo multivues au format mural. Il mesure 56 x 44,5 cm et accueille huit photos 10 x 15 cm. Proposé en noir, gris ou blanc, en matière PP légère, il structure le mur comme un tableau, avec un rendu visuel qui évoque les collections de galeries.

Face à lui, des modèles en bois comme le pêle-mêle Mingle Gallery signé Umbra, affichés autour de 85 à 95 € sur des sites déco, jouent dans une autre catégorie de prix. Sauf que, vus à distance, beaucoup d’invités confondent les deux univers et pensent spontanément à une pièce de designer plutôt qu’à une décoration murale pas chère.

Pourquoi ce cadre photo B M bluffe autant les invités

Dans l’esprit collectif, un cadre photo mural qui regroupe plusieurs vues reste associé à un investissement conséquent. Ici, l’étiquette a basculé de 8,00 € à 3,49 €, soit 4,51 € d’économies, avec une promotion annoncée jusqu’au 30 mai 2026 selon les magasins participants et les stocks disponibles. La deuxième question fuse aussitôt : « Ça tient bien ? », s’inquiètent les proches.

Sur ce point, le témoignage ne cherche pas à survendre. Il résume : « Je reste prudent : la fiche ne précise ni les matériaux ni la garantie, donc je ne peux pas promettre un niveau de résistance. En revanche, en vérifiant bien l’état avant l’achat et en choisissant une fixation adaptée, on met toutes les chances de son côté. » Une manière de rappeler qu’il s’agit d’une déco accessible.

Où trouver ce pêle-mêle 8 vues B M et comment l’installer chez soi

Autre interrogation qui revient souvent : « Tu l’as trouvée où exactement ? », demandent les invités. Le pêle-mêle est proposé dans les magasins B M et Babou, qui totalisent plus de 150 points de vente en France. Il se repère au rayon décoration intérieure, côté cadres et accessoires photo, avec une disponibilité liée aux arrivages et à chaque magasin.

Pour l’installer, la matière plastique PP offre un poids léger, pratique pour une fixation par vis et chevilles ou pour des crochets adhésifs, surtout en location. Placé à hauteur des yeux dans l’entrée ou au-dessus d’un bureau, ce pêle-mêle devient vite le point focal de la pièce ; associé à deux cadres simples ou à un petit miroir, il compose un mur de galerie pour moins de 10 €. Un simple coup de peinture ou de vernis permet enfin de l’accorder au reste de la déco.