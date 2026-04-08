Voici la leçon qu'à 70 ans, cette enseignante tire de ses 15 ans à élever seule 2 enfants en "mode survie"

À 70 ans, une ancienne mère célibataire raconte ces quinze années où elle a élevé seule deux enfants avec un simple salaire d’enseignante. Que reste‑t‑il vraiment après tant de nuits à compter chaque centime et à tenir bon ?

Dans l’embrasure de la porte de la chambre, une jeune mère regarde ses deux tout-petits dormir, la première nuit après le départ brutal de son mari. Son fils serre un dinosaure en peluche, sa fille suce son pouce. Dans le noir, cette future enseignante de 70 ans aujourd’hui se fait une promesse silencieuse : « Je leur ai promis dans cette obscurité que je serais suffisante. Que d’une manière ou d’une autre, je ferais en sorte que cela fonctionne », raconte-t-elle à VegOut.

Elle ne sait pas encore que cette promesse ouvrira quinze années de mère célibataire, deux emplois à cumuler, un diplôme d’enseignante à terminer et une fatigue si profonde qu’elle confondra longtemps force et épuisement. Pendant ces années, chaque fin de mois tourne autour de son modeste salaire d’enseignante et de calculs pour garder la lumière allumée. Ce qu’elle a compris bien plus tard, elle le partage aujourd’hui avec les jeunes parents qui se sentent coincés en « mode survie ».

Quinze ans en « mode survie » avec un salaire d’enseignante

Les premières années se confondent dans sa mémoire comme une aquarelle laissée sous la pluie. Elle se lève à 5 heures pour guetter un éventuel remplacement, sans revenu garanti, sans jours de maladie, avec une angoisse sourde devant le réfrigérateur presque vide. « Je suis devenue fluente dans le langage de ‘pas maintenant, chérie’ et ‘peut-être le mois prochain' », dit-elle, décrivant ces refus répétés aux demandes ordinaires de ses enfants.

La solitude lui pèse autant que les factures. Puis vient le jour où elle demande une aide alimentaire, qu’elle résume ainsi : « Le jour où j’ai demandé des bons alimentaires reste gravé dans ma mémoire avec la clarté d’un verre brisé ». Elle se sent coupable d’enseigner aux enfants des autres tout en peinant à nourrir les siens.

Accepter l’aide sans perdre sa dignité de mère

Ses mains tremblent la première fois qu’elle utilise ces aides au supermarché, persuadée que tout le monde la juge. La honte la coupe de ce dont elle aurait le plus besoin. Quand ses collègues organisent une collecte pour réparer sa voiture et qu’une enveloppe anonyme apparaît dans sa boîte aux lettres, quelque chose bascule. Elle en tire une leçon nette : « Ce n’est que lorsque j’ai lâché prise que j’ai découvert quelque chose que je n’aurais pas cru si quelqu’un me l’avait dit : accepter de l’aide n’est pas une faiblesse ».

À 70 ans, son message aux parents en mode survie

Aujourd’hui, après trente-deux ans passés en classe et un second mariage de vingt-cinq ans, elle voit ces années de mode survie comme un socle. Aux parents qui comptent chaque centime la nuit, elle dit : « Vos enfants ont besoin de votre présence plus que de la perfection ». Et elle résume son expérience en une phrase : « Ce que je veux que tous les jeunes parents sachent, c’est que le mode survie ne dure pas éternellement, mais la force que vous en tirez, oui ».