Vous pensez contrôler vos journées : cette étude en psychologie révèle ce qui pilote 65 % de vos gestes

Une étude montre que 65 % de nos comportements quotidiens sont des habitudes automatiques, fruits du cerveau en pilotage automatique. Jusqu’où ces routines dirigent-elles vos choix ?

Vous avez l’impression de choisir votre café du matin, votre douche ou le moment où vous faites défiler Instagram. Pourtant, beaucoup de ces gestes partent tout seuls, sans réflexion. Les psychologues parlent de routines, de scripts bien ancrés. Et, depuis peu, des chercheurs les quantifient avec précision.

Une étude menée par les universités de Surrey, de Caroline du Sud et de Central Queensland a suivi 105 volontaires au Royaume-Uni et en Australie. Six fois par jour, leur téléphone demandait ce qu’ils faisaient et si le geste venait d’une habitude. Environ 65 % des comportements quotidiens étaient déclenchés automatiquement, et 46 % restaient pourtant alignés avec une intention consciente.

Quand votre cerveau passe 65 % de la journée en pilote automatique

Pour les psychologues, ces habitudes automatiques naissent de liens répétés entre contexte et réaction. « Les habitudes sont des actions que nous sommes automatiquement poussés à faire lorsque nous rencontrons des situations du quotidien, en raison d’associations que nous avons apprises entre ces situations et nos réponses habituelles », expliquent les chercheurs de l’Université du Surrey cités par VegOutMag. Le cerveau économise ainsi son énergie décisionnelle pour les situations vraiment nouvelles.

Un journaliste de VegOutMag a voulu noter chaque « décision » de sa matinée : café ou thé, quel mug, quel podcast, emails avant ou après la douche. À 10 heures, il a abandonné. Tout s’était déroulé exactement comme la veille : même boisson, même tasse, même séquence douche puis emails. L’illusion du choix s’était volatilisée.

De la douche du matin aux phrases qui éloignent les autres

Le rituel de la douche quotidienne illustre bien ce pilotage automatique. Beaucoup se lavent intégralement chaque matin, persuadés que c’est indispensable pour être propres et socialement acceptables, même après une journée de télétravail tranquille. Des spécialistes de l’hygiène rappellent pourtant qu’un lavage ciblé suffit largement quand il n’y a ni saleté réelle ni sueur abondante.

Les relations suivent la même logique. Refuser systématiquement les invitations, éviter les conversations profondes ou s’abriter derrière une indépendance extrême devient un automatisme. Un proche peut finir par lâcher : « Jean parle toujours de son boulot, mais ne m’a jamais demandé comment se passait ma semaine. ». D’autres répètent « Je me débrouille toujours seul » ou « je n’ai besoin de personne ». À force, ces habitudes creusent l’isolement et pèsent sur la santé.

Reprendre la main sur vos habitudes automatiques

Pour ne plus subir ce pilote automatique, la première étape consiste à le voir fonctionner. Pendant une journée, noter à quels moments un geste part tout seul, ce qui l’a déclenché, et s’il sert encore vos envies actuelles. Puis choisir un ou deux automatismes à faire évoluer, en jouant sur le contexte : placer un livre près du canapé plutôt que le téléphone, mettre les fruits en avant dans la cuisine. En matière de lien humain, « La communication ouverte et honnête est essentielle », précisent des spécialistes interrogés par Psychologies. Parler de ces routines – qu’il s’agisse de décliner les invitations ou de se sentir coupable de sauter une douche – ouvre déjà la porte à une autre façon d’agir.