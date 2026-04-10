Camélia : la couleur de ces nervures révèle ce manque crucial du sol que la plupart des jardiniers ignorent

Partout en France, des camélias aux feuilles jaunes affolent les jardiniers de printemps. Et si la couleur de leurs nervures révélait un manque bien précis, facile à corriger ?

Au printemps, le camélia fait le show : fleurs de porcelaine, feuillage vernissé, tout est parfait. Jusqu’au jour où les feuilles virent au jaune, les nervures se teintent de rouge, et l’on imagine aussitôt une maladie grave ou un arbuste condamné.

En réalité, ces couleurs ne sont pas un drame mais un message très précis : vos feuilles vous parlent de faim. La teinte des nervures révèle exactement ce qui manque au sol. Encore faut-il savoir lire ce langage secret avant de courir à la jardinerie.

Lire les nervures : le test éclair pour éviter les faux diagnostics

Premier réflexe : s’approcher de l’arbuste et regarder quelques feuilles, dessus et dessous. Maladies et insectes laissent des taches sombres bien nettes, des trous, parfois un dépôt collant. Une carence, elle, provoque une décoloration diffuse, sans morsure, qui suit le dessin des nervures.

Nous avons tous déjà paniqué devant des feuilles jaunes alors qu’il ne s’agissait que d’un sol mal équilibré. Pour viser juste, on observe deux indices clés : les feuilles touchées sont-elles jeunes ou âgées, et les nervures sont-elles plus vertes, identiques ou plus claires que le reste ?

Camélia feuilles jaunes nervures vertes : l’alerte fer à ne pas ignorer

Quand votre camélia affiche des feuilles jaunes mais des nervures bien vertes sur les jeunes pousses, il souffre presque toujours de chlorose ferrique. Les feuilles deviennent jaune pâle, parfois presque blanches, tandis que le réseau vert reste net : le fer est présent, mais bloqué par un excès de calcaire.

La solution commence par l’arrosage : on abandonne l’eau du robinet trop dure pour l’eau de pluie, puis on offre une petite cure de chélate de fer ou de sang desséché. Ensuite, on corrige le fond avec de la vraie terre de bruyère et un paillis d’écorces de pin, afin de maintenir un pH entre 5 et 6,5.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de diagnostic 1 minute 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Chaque carence colore différemment nervures et limbe, et ne touche pas le même âge de feuille. Ce contraste offre un diagnostic rapide, sans produit ni matériel. 💡 Le petit plus : Noter dans un carnet la date et l’aspect des feuilles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Multiplier les engrais chimiques au hasard sans vérifier sol, eau et nervures.

Feuilles uniformément jaunes ou bords rouges : azote ou magnésium en cause

Si ce sont surtout les vieilles feuilles qui jaunissent entièrement, nervures comprises, avant de tomber alors que les jeunes restent vertes, le camélia manque d’azote. Pour nourrir à nouveau le sol, on dépose au pied deux poignées de compost mûr, environ 50 g de corne broyée torréfiée et un arrosage au purin d’ortie dilué dans 10 litres d’eau.

Autre motif très parlant : le centre de la feuille reste vert, mais les bords jaunissent puis rougissent ou brunissent, d’abord sur le vieux feuillage. Cette fois, c’est le magnésium qui manque, surtout en pot ou après de fortes pluies. Un arrosage au sel d’Epsom (sulfate de magnésium), une cuillère pour plusieurs litres d’eau, suffit souvent à rétablir l’équilibre, à condition de vérifier le drainage et de se rappeler, comme le souligne France Bleu, « Le camélia n’est pas une plante assoiffée. »