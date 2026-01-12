Voici la nouvelle suspension IKEA à moins de 50 € qui écrase la concurrence et pourrait devenir l’objet culte de 2026

Janvier laisse souvent un vide étrange : une fois le sapin remisé, le salon paraît plat. Beaucoup de Français cherchent alors un changement visible sans exploser le budget. C’est justement sur ce terrain qu’IKEA avance une nouvelle lampe capable de rebattre les cartes.

En 2026, rose poudré, vert sauge, nuances laiteuses et matières naturelles gagnent les intérieurs, tandis que les luminaires deviennent pièces centrales. Chez IKEA, la lampe Fado l’a déjà montré. Mais la suspension en bois ÖDLEBLAD vise un statut bien plus iconique.

ÖDLEBLAD, la lampe IKEA qui sculpte la lumière

Imaginée par David Wahl, la suspension ÖDLEBLAD intrigue par sa structure aérée. Le designer a répété la forme de la clé Allen emblématique de la marque pour composer une sphère organique en plaqué bouleau. Avec ses 48 cm de diamètre, cette pièce de bois clair domine la table sans écraser la pièce.

Éteinte, elle s’apparente à un mobile graphique ; allumée, elle habille le plafond de jeux d’ombres. Les lamelles filtrent la source lumineuse pour produire une clarté douce, non éblouissante, idéale pour les soirées cocooning. Les murs se couvrent de motifs géométriques chaleureux qui donnent plus de relief au séjour.

Un prix qui laisse les concurrents d’IKEA très loin

Sur le marché des suspensions design en bois, les étiquettes grimpent vite à plusieurs centaines d’euros, quand IKEA place ÖDLEBLAD à seulement 49,99 €. Pour ce tarif, le client obtient une pièce signée en matériaux chaleureux. Les enseignes concurrentes peinent à aligner ce niveau de finition à ce prix.

La structure interne comprend du plastique PET contenant au minimum 50 % de matière recyclée. L’abat-jour est vendu à plat et se glisse facilement dans le coffre d’une petite citadine. Le montage demande un peu de patience, mais s’apparente vite à un bricolage du dimanche plutôt agréable.

ÖDLEBLAD, prochaine lampe culte de l’enseigne suédoise ?

IKEA sait que certains modèles deviennent recherchés. La lampe Prologue de Tord Björklund, vendue entre 30 et 50 € dans les années 90, se revend aujourd’hui entre 200 et 350 €, et un exemplaire a atteint 850 € sur Selency. Les tapis de la collection MARKERAD signée Virgil Abloh, commercialisés 79 à 299 €, se négocient désormais entre 1000 et 5600 € après des stocks écoulés en un jour.

Autour de Fado, l’enthousiasme montre l’appétit pour ces lampes accessibles mais singulières. On lit par exemple : "Tendance et intemporel à la fois ! J'adore la forme, elle est ni trop grosse ni trop petite, l'ampoule associée qui change de couleur rend le tout canon, je valide à 100 %, je pense en racheter une 2ᵉ !", rapporte un client cité par Le Journal de la Maison. Un autre résume : "Rendu très beau pour le prix. Avec une ampoule connectée ou colorée, elle crée une vraie ambiance." Un troisième ajoute : "Très design, inspirée des années 70, elle prend encore mieux combinée avec une ampoule permettant de varier sa couleur." Avec son bois clair, ses échos seventies et son tarif contenu, ÖDLEBLAD s’inscrit exactement dans cette veine très désirée.