Voici la perceuse à percussion 900W de Leroy Merlin à 31 € qui étonne les bricoleurs, mais pas pour la raison prévue

À moins de 35 €, la perceuse à percussion Dexter 900W de Leroy Merlin bouscule les idées reçues des bricoleurs. Puissance, promo jusqu'au 31 mars et règles pour percer sans risque s'y entremêlent.

Quand l’envie de poser des étagères ou de fixer une télé murale revient, beaucoup se heurtent au même problème : trouver un outil assez puissant sans faire exploser le budget. Les perceuses à percussion “premier prix” déçoivent souvent, avec des moteurs poussifs qui peinent dès que le mur se durcit un peu.

Dans ce contexte, la perceuse à percussion Dexter 900W vendue chez Leroy Merlin surprend. Cette filaire affiche un moteur de 900W, un couple de 28 Nm et la capacité d’attaquer bois, métal, mais aussi brique ou béton léger. Tout cela pour une étiquette à 31 € au lieu de 39 €, avec une promotion valable jusqu’au 31 mars. Reste à voir ce que cache vraiment ce prix de restaurant.

Perceuse à percussion Dexter 900W : un vrai outil pour petit budget

Avec ses 900W, la Dexter n’a rien d’un gadget. Elle perce le bois jusqu’à 30 mm de diamètre et le métal jusqu’à 10 mm, de quoi installer des étagères, un dressing ou des supports métalliques sans forcer. Sa fonction percussion permet de forer le béton ou la brique jusqu’à 13 mm, idéal pour la majorité des chevilles de 6 à 8 mm utilisées dans un logement.

Le confort suit : la gâchette intègre un variateur de vitesse pour ajuster la rotation au matériau, et un mode de fonctionnement continu aide lors des séries de trous dans des zones difficiles d’accès. Poignée auxiliaire et butée de profondeur sécurisent les gestes. Branchée sur secteur, la puissance reste stable tout au long des travaux, sans souci de batterie à recharger.

Bien préparer ses murs avant d’attaquer au perforateur Dexter

Pour utiliser cette perceuse à percussion pas chère en toute sérénité, un repérage minutieux du mur change tout. Les gaines électriques suivent des lignes verticales ou horizontales depuis les prises et interrupteurs. La règle d’or consiste à ne jamais percer dans le prolongement direct d’un appareillage visible. La norme NF C 15-100 prévoit en plus des câbles à environ 20 centimètres des angles de murs, et des parcours horizontaux à 30 centimètres au-dessus ou au-dessous des boîtiers. Les canalisations d’eau montent ou descendent presque toujours verticalement depuis les points d’eau ; prudence donc autour des éviers, douches et murs mitoyens de salle de bain ou cuisine.

Un diagnostic sensoriel complète ce repérage. En tapotant la cloison, un son sourd indique une zone pleine, quand un écho clair dévoile une paroi creuse où circulent souvent gaines et tuyaux. Avant de percer au diamètre final, un foret de 3 millimètres sert d’éclaireur. On perce doucement, à faible vitesse, sur environ 5 millimètres seulement. Si rien ne bloque ni ne semble anormal, le trou peut ensuite être élargi au diamètre de cheville souhaité.

Pour qui la promo Leroy Merlin sur la Dexter 900W a vraiment du sens ?

Cette offre à 31 € au lieu de 39 € intéresse surtout les locataires, jeunes propriétaires ou bricoleurs occasionnels qui veulent une perceuse filaire 900W capable de couvrir la majorité des besoins domestiques. Bois jusqu’à 30 mm, métal à 10 mm, brique ou béton à 13 mm, variateur et mode continu suffisent largement pour meubler un appartement, poser des luminaires ou sécuriser des meubles hauts. Pour des murs extrêmement durs ou des diamètres bien supérieurs, des machines plus spécialisées restent recommandées, mais pour un premier atelier à prix serré, cette Dexter coche beaucoup de cases. De quoi donner envie de ressortir mètres, chevilles et projets en attente.