Voici le canapé Habitat 3 places à moins de 800 € qui affole les salons cet automne et risque de vous passer sous le nez

Habitat signe son retour avec un canapé Paraty 3 places en tissu 3D bleu canard, pensé pour booster le cocooning du salon. Prix en chute libre, stock limité : faut-il craquer ou patienter ?

Avez-vous l’impression que votre salon manque encore de ce meuble qui pose vraiment le décor ? Avec le froid qui revient et les soirées qui s’allongent, le regard finit souvent par se fixer sur le canapé, trop petit, trop fatigué, ou tout simplement pas assez chic pour suivre vos envies de cocooning.

Dans ce paysage, un modèle précis attire l’œil chez Habitat : un canapé Habitat Paraty 3 places dont le prix vient de passer sous la barre symbolique des 800 €. Design contemporain, confort annoncé et tarif en chute libre forment un trio tentant, au point de se demander s’il serait raisonnable de lui résister.

Canapé Habitat Paraty : la pièce phare du retour de la marque

Ce canapé s’inscrit dans le retour remarqué d’Habitat. Après une liquidation en décembre 2023, la marque a repris vie en juin 2024 avec plus de 1 500 références en ligne et quelques corners physiques. Dans cette nouvelle offre, le Paraty fait figure de vitrine, pensé pour renouer avec l’image d’un design accessible aux budgets serrés.

Imaginé par la designer Federica Francini, ce modèle mise sur des courbes généreuses qui dessinent une silhouette enveloppante, sans côté trop formel. Son tissu 3D bleu canard capte la lumière, dynamise un mur clair et se marie bien avec des bois chaleureux. Placé au centre de la pièce, il devient cette pièce maîtresse qui donne enfin un effet waouh au salon.

Un design cocooning calibré pour les salons du quotidien

Côté place, le Paraty affiche 198 cm de largeur, 98 cm de profondeur et 78 cm de hauteur. Sa profondeur d’assise de 66 cm et sa hauteur de 44 cm permettent à trois personnes de s’asseoir confortablement, deux pouvant même s’allonger pour un film. Dans un séjour à partir d’environ 15 m², le canapé trouve sa place sans écraser l’espace.

Le moelleux de l’assise a été pensé pour la vraie vie : lecture, marathons de séries, siestes improvisées avec plaid sur les genoux. Les premiers avis en ligne lui attribuent une note moyenne de 4,5/5, en saluant le grand confort et la façon dont il structure le coin salon sans l’alourdir visuellement.

Un prix en chute libre qui change la donne pour le canapé Habitat Paraty

Sur le plan tarifaire, le prix public de ce modèle est affiché à 999 €. Une remise de 23 % le fait descendre à 769 €, soit environ 230 € d’économie et un passage sous la fameuse barre des 800 €, pour un canapé de cette taille et de ce niveau de finition. Certaines opérations mentionnent un stock de 28 pièces, une livraison en une dizaine de jours et un retour possible sous 30 jours.

Reste à voir s’il correspond à votre intérieur. Son bleu canard aime les murs blancs cassés, les beiges doux et les bois clairs, avec quelques coussins crème ou terracotta pour réchauffer l’ensemble. Dans un petit séjour, mieux vaut mesurer soigneusement, la profondeur d’assise de 66 cm prenant de la place. Dans un salon moyen cherchant une pièce forte sans exploser le budget, l’équation élégance plus prix en chute libre devient soudain très concrète.