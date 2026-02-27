Pannes de courant : cette station 3600W en promo sur Amazon fait économiser 1500 € aux foyers français en cas de coupure

Entre tempêtes et délestages, de plus en plus de foyers cherchent un plan B pour garder l’essentiel allumé. Ce générateur électrique 3600W AFERIY P310 en promo sur Amazon change la donne.

Imaginez un soir de tempête, les volets qui claquent, l’écran qui s’éteint d’un coup, le frigo à l’arrêt et les enfants qui cherchent une lampe de poche. Entre épisodes de délestage et réseaux fragilisés par les intempéries, beaucoup de foyers s’interrogent sur une solution pour conserver un minimum de confort sans dépendre entièrement du réseau.

C’est précisément à cette inquiétude que répond le pack AFERIY P310, mis en avant en ce moment sur Amazon. Ce générateur électrique 3600W livré avec une batterie d’extension offre une capacité totale de 7680Wh et bénéficie d’une remise d’environ 1500 €. Une centrale domestique qui promet de garder la maison allumée quand tout le quartier plonge dans le noir.

Une promo Amazon qui fait chuter le prix du générateur 3600W AFERIY P310

En temps normal, un ensemble de ce niveau reste réservé à un budget confortable : les ventes flash situent le pack P310 plus batterie autour de 4700 €, un tarif de matériel haut de gamme. Avec la promotion Amazon actuelle, la facture se trouve allégée d’environ 1500 €, sans rogner sur les caractéristiques.

L’intérêt de cette baisse est simple : elle rend accessible une station pensée pour remplacer bien plus qu’une simple batterie de secours. Avec 3600W de puissance de sortie et 13 ports, la station peut alimenter jusqu’à 99 % des appareils courants d’un foyer, tout en profitant d’une batterie LiFePO4 annoncée pour plus de 3500 cycles.

Que peut alimenter ce générateur électrique 3600W de 7680Wh en cas de coupure ?

Lorsqu’une panne dure plusieurs heures, l’objectif n’est pas de faire tourner tout le logement comme si de rien n’était, mais de prioriser l’essentiel. Grâce à ses 3600W, le pack permet de brancher simultanément un réfrigérateur, un radiateur d’appoint, la box internet, quelques lampes et même un ordinateur ou une télévision pour garder le contact et occuper la famille.

La capacité totale de 7680Wh correspond, selon les usages, à plusieurs jours d’autonomie. En adoptant une consommation raisonnable, la station couvre les besoins de base d’un foyer pendant une coupure prolongée : conserver les aliments au frais, maintenir un peu de chaleur dans une pièce de vie et assurer éclairage, Wi-Fi et recharge des téléphones.

Silencieux, sûr et rapide à recharger : un générateur pensé pour la vie quotidienne

Contrairement à un groupe électrogène à essence, ce modèle fonctionne uniquement sur batterie LiFePO4. Il n’émet ni gaz toxiques ni fumée et reste très discret à l’oreille, ce qui autorise une utilisation en intérieur sans transformer le salon en local technique. Un système de gestion protège en continu contre les surcharges ou courts-circuits pour limiter les mauvaises surprises.

Côté recharge, la station passe de 0 à 99 % en environ 1,5 heure sur le secteur, et accepte jusqu’à 2000W d’entrée solaire pour ceux qui disposent déjà de panneaux ou veulent gagner encore en autonomie. Le mode UPS bascule en 10 millisecondes en cas de coupure, ce qui évite l’arrêt brutal d’un ordinateur, d’un serveur domestique ou de caméras de sécurité.