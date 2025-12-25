voici le couvre-lit Maisons du Monde à 62 € qui affole les frileux et soulage la facture de chauffage

Entre la chambre qui refroidit à vue d’œil et la facture de chauffage qui grimpe, beaucoup cherchent une solution simple pour gagner en confort sans toucher au thermostat. Un lit plus enveloppant, une ambiance plus cocon, cela se joue souvent à un textile près. Chez Maisons du Monde, un modèle coche toutes ces cases.

Cette année, l’enseigne met en avant son opération Blanc d'hiver, avec des remises allant jusqu’à -50 % sur une sélection de linge de maison entre le 10 et le 25 décembre 2025. Au milieu des draps et parures, un couvre-lit boutis vert ROMIA en promo autour de 62 € au lieu de 89 € s’impose comme le bon plan pour réchauffer la chambre. Intriguant.

Un couvre-lit vert Maisons du Monde pour chambre froide

Le vert profond fait partie des grandes couleurs de l’hiver : il évoque la nature, apaise l’œil et donne cette impression de chaleur bienvenue dans une pièce souvent dominée par le blanc. Posé sur un lit deux places, le couvre-lit structure la chambre, cache le matelas et renforce visuellement l’effet cocon en un seul geste.

Superposé à la couette, ce textile crée une couche d’air supplémentaire qui limite la sensation de courants d’air au niveau du lit. Selon les chiffres du ministère de la Transition écologique et de l’ADEME, abaisser le chauffage d’1 °C permet environ 7 % d’économies d’énergie sur l’année ; supporter une chambre à 16-17 °C devient plus facile avec un lit mieux enveloppé.

ROMIA : caractéristiques, prix à 62 € et avis clients

Derrière ce bon plan se cache un couvre-lit boutis vert ROMIA de 220x240 cm, pensé pour les lits deux places avec un tombé qui couvre bien les côtés sans traîner au sol. Son poids d’environ 1,89 kg le rend facile à manipuler. Housse et garnissage sont en polyester, pour un toucher doux et soyeux et un effet matelassé confortable, souligné par des bandes froncées très déco.

Affiché habituellement à 89 €, le ROMIA descend à environ 62 € jusqu’au 6 janvier, soit près de -30 % dans le cadre des offres Blanc d'hiver, elles-mêmes proposées du 10 au 25 décembre 2025 avec des remises pouvant atteindre -50 % sur une sélection de linge de maison. Un client résume : "Impeccable", rapporte Trucmania. Un autre ajoute simplement "j'apprécie cet article". Les commentaires saluent le toucher agréable, la belle tenue sur le lit et la facilité à l’accorder avec d’autres accessoires d’hiver, le tout avec une garantie légale de 2 ans et la possibilité d’acheter en magasin ou en ligne selon les stocks.

Comment adopter le couvre-lit ROMIA sans exploser le budget

Dans la chambre, le ROMIA peut recouvrir entièrement la couette pour un effet très cocon ou se poser en travers au pied du lit pour laisser voir la housse. Associé à des coussins en velours doré ou en lin écru et à quelques touches de bois clair, il crée une ambiance nature chic sans efforts.

Un tapis moelleux au sol et une lumière chaude aux chevets renforcent l’impression de chaleur, sans monter le thermostat. Pour environ 62 €, ce couvre-lit peut suivre plusieurs hivers, dans une chambre, une pièce d’amis ou un studio d’étudiant.