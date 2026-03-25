Voici les lunettes de soleil Action à moins de 5 € qui font croire que vous portez du luxe, à shopper vite

Sur une terrasse au soleil, vos lunettes noires attirent les compliments comme si vous sortiez d’une boutique de luxe. Ce secret bien gardé vient d’un rayon discret chez Action, pour moins de 5 euros.

Sur une terrasse baignée de soleil, les regards se tournent souvent vers la même chose : une paire de lunettes noires, graphiques, qui font tout de suite très créateur. On vous complimente, on vous prête un compte bancaire bien plus épais que la réalité, et vous gardez pour vous ce petit secret mode qui change tout.

Car pendant que les modèles de luxe s’affichent autour de 400 à 490 € la paire, une enseigne de discount comme Action glisse discrètement dans ses bacs des lunettes au dessin très couture. Une monture oversize à moins de 5 € qui bluffe tout le monde sans effort.

Lunettes de soleil Action : le dupe Dior Signature qui fait illusion

Cette paire de lunettes de soleil Action reprend les codes des Dior Signature : forme papillon légèrement carrée, monture imposante en noir brillant ou effet écaille, branches épaisses ornées de détails dorés. Les verres fumés dégradés ajoutent une aura mystérieuse, façon Riviera chic. Portées, elles donnent immédiatement cette allure de star incognito qui cache les cernes et structure le visage.

La différence se voit surtout sur l’étiquette : environ 2,99 € chez Action, contre plusieurs centaines d’euros pour le modèle de créateur. Le contraste amuse d’autant plus quand quelqu’un s’extasie : « Elles sont superbes, de quelle marque s’agit-il ? », décrit Trucmania pour raconter la scène, avant la chute complice : « Action, moins de 3 euros ». Un grand écart de prix qui ne se lit pas au premier coup d’œil.

Comment les porter comme une vraie paire de créateur

Avec un simple jean brut et un t-shirt blanc, ces lunettes deviennent l’accessoire qui transforme la silhouette en look étudié. Ajoutées à un trench beige et des baskets blanches, elles donnent une allure décontractée mais très travaillée. Sur un total look noir avec blazer structuré, elles basculent carrément du côté femme fatale, sans que vous ayez changé toute votre garde-robe.

Contrairement aux idées reçues, l’oversize convient à beaucoup de visages. Sur un visage rond, la monture anguleuse affine et structure ; sur un visage carré, les courbes adoucissent les traits. L’essentiel reste de laisser de la place à l’accessoire : cheveux relevés ou derrière les oreilles, maquillage simple, et votre paire devient la pièce maîtresse de votre style.

Les bons réflexes en magasin Action pour un achat malin

Chez Action, ces lunettes se cachent souvent au rayon accessoires, près des caisses ou entre des bacs de chaussettes. Il faut fouiller un peu, mais le jeu en vaut la chandelle : à 2,99 €, soit moins qu’un café en terrasse, la tentation est forte d’en glisser une dans son panier. Sur TikTok et Instagram, les hauls qui les montrent se multiplient, et les stocks partent vite.

Avant de craquer, un réflexe : vérifier que les verres affichent la norme CE et une protection de type UV400, gage d’un filtre efficace contre les rayons du soleil. Des tests ont montré que des solaires à petit prix peuvent protéger aussi bien que des modèles haut de gamme si ces mentions sont présentes. Reste à contrôler le confort, que les branches n’écrasent pas les tempes et que la monture tient bien : vos fausses lunettes de créateur n’en auront que plus de panache.