Votre chien mord sa laisse en promenade : ce comportement anodin peut révéler un vrai malaise

À chaque sortie, votre chien attrape sa laisse, la secoue, s’excite, et la balade vire au casse-tête. S’agit-il d’un simple jeu, d’un excès d’énergie ou du signe discret d’une anxiété plus profonde ?

Impossible de s’y tromper : au moment de sortir, votre chien attrape sa laisse entre les dents, la secoue, la mâchonne et avance en tirant comme s’il menait la danse. Sur le trottoir, les regards amusés fusent, vous souriez aussi, au début. Puis ce petit jeu répété à chaque promenade devient usant. Et la question arrive : simple fantaisie ou signe que quelque chose cloche ?

Beaucoup de maîtres interprètent un chien qui mord sa laisse comme une façon ludique de passer le temps. D’autres y voient tout de suite un problème d’éducation ou une marque de nervosité. En réalité, ce geste peut traduire à la fois un surplus d’énergie, du stress ou un manque d’apprentissage du calme. Comprendre lequel domine change complètement la balade.

Mon chien mord sa laisse : décrypter entre jeu et anxiété

Pour savoir si votre compagnon joue, regardez tout son corps et pas seulement la laisse. Un chien joueur garde une allure souple, la queue en panache, les yeux brillants, parfois quelques sauts joyeux. Ses mordillements sont brefs, il lâche facilement et repart explorer. Un chien anxieux, lui, se fige davantage, a les oreilles plaquées, le regard fuyant ou au contraire très fixe, la mâchoire crispée sur le nylon.

Le contexte en dit long aussi. Quand les mordillements apparaissent surtout au départ, lors du croisement d’autres chiens ou dans un lieu inconnu, la laisse sert souvent de soupape face à la tension. Si ce comportement surgit partout et à chaque sortie, l’alerte se renforce. Pour y voir plus clair, posez-vous trois questions simples :

À quel moment votre chien mord-il la laisse ?

Combien de temps il garde la laisse entre ses dents ?

Que se passe-t-il juste avant : bruit, foule, autre chien, arrêt prolongé ?

Excès d’énergie, anxiété et apprentissage du calme : les grandes causes

Dans beaucoup de cas, le mordillement traduit surtout un gros excès d’énergie. La journée, le chien a peu bougé, parfois enfermé entre quatre murs ; au moment de sortir, tout explose. La laisse devient alors un jouet improvisé, presque l’unique chose disponible à attraper. Courses, jeux de pistage, apprentissage de nouveaux tours ou jeux olfactifs fatiguent bien plus son cerveau qu’une simple ligne droite au pas de course.

Chez certains, la cause principale reste l’angoisse. Bruits inhabituels, circulation dense, présence d’autres animaux ou souvenirs d’une mauvaise expérience transforment la promenade en parcours stressant. Le chien mâchonne alors la laisse pour s’auto-apaiser, un peu comme un doudou. Quand cette inquiétude se retrouve aussi à la maison, avec difficultés à rester seul ou plaintes nocturnes, l’anxiété globale se confirme.

Rituels et exercices pour un chien plus calme en laisse

Autre facteur fréquent : l’apprentissage du calme n’a jamais été travaillé. La poignée de porte annonce aussitôt l’explosion d’excitation. Revoir le rituel aide vraiment : quelques minutes de jeu calme, un assis avant d’ouvrir, puis départ seulement lorsque la laisse reste souple.

Pendant la balade, misez sur le renforcement positif : récompense dès que la laisse se relâche, demi-tour dès qu’elle se tend, pas de cris ni de gestes brusques. Si votre chien reste obsédé ou très anxieux, mieux vaut demander l’avis d’un vétérinaire ou d’un éducateur canin.