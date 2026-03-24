Votre compte est loin des 6 821 € ? Ce chiffre méconnu sur vos comptes courants change totalement la donne

Les 6 821 euros de moyenne sur les comptes courants ont de quoi faire douter quand votre appli affiche bien moins. Derrière ce chiffre flatteur se cache une réalité beaucoup plus inégale que les statistiques laissent croire.

Quand votre appli bancaire n’affiche qu’un petit montant, tomber sur la moyenne nationale de 6 821 euros a de quoi serrer le ventre. On a vite l’impression d’être à la traîne, comme si la plupart des Français vivaient avec un confortable coussin sur leur compte.

Ce montant de 6 821 euros correspond au solde moyen présent sur les comptes courants en France, calculé à partir des données de la Banque de France et de l’Insee. En regardant de près ces statistiques, un détail saute aux yeux et explique pourquoi votre compte affiche souvent une toute autre réalité.

Moyenne de 6 821 euros sur les comptes courants : une photo très trompeuse

Selon la Banque de France, on recense environ 83 millions de comptes courants, pour un encours proche de 660 milliards d’euros. Une simple division donne autour de 7 952 euros par compte, quand d’autres calculs aboutissent à ces fameux 6 821 euros relayés partout. En 2022, la surépargne liée au Covid avait même fait grimper la moyenne près de 8 000 euros avant qu’elle ne redescende.

Sur le papier, cette moyenne laisse croire que conserver plusieurs milliers d’euros sur son compte serait la norme. En réalité, elle mélange tout : comptes individuels et joints, comptes professionnels, trésoreries temporaires en attente d’un achat immobilier. Pour une grande partie des ménages, le compte courant sert surtout de sas par lequel transitent salaires, loyers, courses et factures, sans qu’un matelas durable ne s’y installe.

Le détail choc : 12 % des comptes tirent la moyenne vers les sommets

Le décalage vient de la concentration. Les données de l’Observatoire de l’épargne réglementée indiquent que seuls 12 à 13 % des comptes dépassent 10 000 euros, mais qu’ils captent environ 83 % de l’encours total. À l’autre bout de l’échelle, à peine un compte sur cinq franchit la barre des 5 000 euros, si bien qu’un nombre restreint de comptes très remplis fait monter la moyenne de tout le pays.

Le tableau se renverse dès que l’on regarde la base de la pyramide. Entre 27 et 29 % des comptes courants contiennent moins de 150 euros, et près de 60 % restent sous 1 500 euros. Seuls environ 20 % dépassent 5 000 euros. Autrement dit, si votre solde navigue entre 100 et 1 000 euros en fin de mois, vous êtes bien plus proche de la majorité que des détenteurs des comptes ultra-garnis.

La vraie norme autour de 1 000 euros et le rôle réel de votre compte courant

Pour approcher la vie quotidienne, les économistes préfèrent la médiane à la moyenne. La Banque de France situe ce solde médian autour de 1 000 euros : la moitié des comptes a moins, l’autre moitié un peu plus. Ce repère colle davantage à la France qui surveille son découvert, ajuste ses courses et voit son salaire s’évaporer au fil des prélèvements automatiques.

Dans ce cadre, un compte courant bien inférieur à 6 821 euros n’a rien d’exceptionnel. La fonction de ce compte reste de faire circuler l’argent, pas de stocker toute l’épargne de précaution, que beaucoup préfèrent placer sur des livrets réglementés ou des contrats d’assurance-vie. Laisser dormir plusieurs milliers d’euros sur un compte non rémunéré expose en revanche à l’inflation, qui rognera peu à peu le pouvoir d’achat de ces sommes.