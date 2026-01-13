Vous avez encore un vieux convertible Ikea ? Ce canapé-lit design à moins de 850 € affole les fans de déco

Dans beaucoup de salons, le bon vieux convertible Ikea traîne encore, pratique mais peu flatteur, avec son assise qui s’affaisse et son matelas qu’on réserve aux invités de dernière minute. Les fans de déco, eux, rêvent d’un canapé qui soit à la fois beau, confortable et assez malin pour accueillir famille et amis sans transformer le séjour en chambre d’appoint permanente.

C’est exactement la promesse du canapé-lit Tampere, un 3 places édité par Sklum qui fait déjà parler de lui. Grand comme un vrai canapé (237 cm de large pour 87 cm de haut), doté d’un couchage pour deux personnes et affiché sous la barre des 850 €, il se positionne comme une alternative sérieuse aux modèles standardisés. De quoi donner envie de revoir entièrement l’aménagement du salon.

Quand le canapé-lit détrône le vieux convertible Ikea

Longtemps, le clic-clac a rimé avec compromis : design mastoc, coffre imposant, mécanisme bruyant, matelas fin réservé aux dépannages. Le Tampere part d’un autre principe : ce convertible doit pouvoir trôner au milieu du séjour, assumer sa place de pièce maîtresse et offrir un confort quotidien, pas seulement ponctuel.

Ses lignes sobres et ses proportions généreuses (trois vraies places assises, accoudoirs à 62 cm pour bien caler les bras) permettent de l’installer aussi bien dans un studio que dans un grand salon. La structure en bois d’eucalyptus massif et contreplaqué supporte jusqu’à 330 kg, un point rassurant pour les familles comme pour ceux qui reçoivent souvent.

Canapé-lit Tampere : design, confort et mécanisme dauphin

Côté assise, le Tampere mise sur une mousse de 33 kg/m³ associée à des ressorts ensachés, avec des dossiers et accoudoirs en 23 kg/m³ pour un maintien ferme mais accueillant. Son atout pratique reste le mécanisme dauphin : les coussins de dossier s’enlèvent en quelques secondes, la partie cachée se tire sans forcer et le lit se déploie à plat pour deux personnes, sans avoir à déplacer la moitié du mobilier.

Les finitions participent au succès du modèle. Le velours côtelé beige crème crée une base douce et lumineuse, facile à marier avec du lin, du bois clair ou des céramiques. Le tissu gris glacial convient aux intérieurs plus minimalistes, tandis que le revêtement bouclé vert militaire parle aux amateurs de tonalités nature. Les housses se nettoient à sec, et le piètement discret allège visuellement la structure.

Un salon tendance, rangé et vraiment agréable à vivre

Après l’overdose de gris puis de vert en total look, beaucoup de pièces paraissent lourdes et sans relief. Autour d’un Tampere vert ou gris, des touches terracotta, ocre ou rouille, un tapis clair, du bois foncé ou du rotin et quelques lampes en laiton suffisent à recréer du contraste. Des plaids crème ou écru en laine bouclée, associés à des miroirs bien placés, redonnent immédiatement de la chaleur et de la lumière à l’ensemble.

Reste à maîtriser le bazar des plaids et jouets : un panier pour plaids en fibres naturelles, type grande corbeille en algues de 40 x 35 x 35 cm vendue autour de 12 €, posé à côté du canapé, fait merveille. Primark mise justement sur ce genre d’accessoire et défend une image de marque accessible mais encadrée. Sa directrice générale en France, Christine Loizy, résume pour Capital : "on n’est pas Shein, ni Temu !", "Cette loi permet de définir qui fait quoi et de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Comme Zara, Kiabi ou H&M, nous payons des impôts en France, nous sommes pourvoyeurs d’emplois et nos produits respectent les normes de qualité et de durabilité", "Nous sommes peu inquiets, on est dans les clous. Aujourd’hui 66% de nos produits sont fabriqués à partir de coton bio, de coton durable ou de matières recyclées", "Notre credo : être l’enseigne de mode la moins chère du marché. Mais on ne peut pas se comparer à Shein et Temu sur les prix, c’est impossible puisque notre modèle est fondé sur des magasins en physique".