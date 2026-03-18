Vous montez une cloison sur plancher bois ? Cette vérification oubliée peut faire céder tout l’étage

Après avoir monté une cloison sur son plancher bois, un propriétaire voit parquet et plafond se déformer en quelques semaines. Que n’a-t-il pas vérifié avant de visser le premier rail ?

Quand son nouveau coin bureau a été achevé, tout semblait parfait. Quelques semaines plus tard, le parquet de l’étage a commencé à grincer puis à s’affaisser près de la cloison fraîchement montée. Au-dessous, des fissures sont apparues au plafond alors que rien n’avait été touché aux murs porteurs.

Au printemps, l’envie de poser une cloison sur plancher bois pour créer une chambre, un bureau ou une suite parentale revient dans bien des foyers. L’opération paraît simple, presque anodine, avec des matériaux dits “légers”. Beaucoup découvrent trop tard le vrai problème et se répètent, dépités : « J’ai monté ma cloison sans vérifier ça ».

Capacité portante : le chiffre invisible qui fait plier le plancher bois

Un plancher bois ancien supporte en moyenne autour de 150 kg/m². Ce chiffre englobe déjà le poids du plancher, des meubles et des occupants. Ajouter une cloison, c’est poser une charge permanente de plus : environ 25 kg/m² pour une cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique, contre plus de 80 kg/m² pour une cloison en briques.

Dans le cas du propriétaire, la cloison lourde a été posée en plein milieu de la portée des solives, là où le plancher se déforme le plus. Le cumul du poids de la paroi, du mobilier et de la vie quotidienne a fini par dépasser la capacité portante. Résultat : parquet qui ondule, portes qui coincent, plafond fissuré en dessous.

Avant de monter une cloison sur plancher bois : les vérifications qui sauvent

Avant d’acheter les plaques, il faut d’abord identifier le type de sol, repérer le sens des solives et l’endroit où la cloison va s’appuyer. Une paroi posée au-dessus d’un mur porteur ou près d’une poutre travaille beaucoup moins qu’en plein vide. En cas de doute sérieux, un avis structure d’un professionnel reste indispensable.

Puis vient le calcul simple : surface de la cloison multipliée par son poids au m², à comparer à ce que peut accepter le plancher déjà chargé. Autre réflexe vital, balayer le tracé avec un détecteur multi-matériaux pour repérer câbles et tuyaux avant le moindre perçage. Trois points méritent un contrôle systématique :

Cloisons légères, confort et nouvelles solutions pour ménager le sol

Pour limiter les vibrations transmises au plancher, les pros collent une bande résiliente sous la lisse basse et le long des murs. Ce mince joint amortissant offre un gain acoustique de 3 à 5 dB. Une ossature métallique montée avec un entraxe de 60 cm et garnie d’au moins 45 mm de laine minérale donne une cloison légère, rigide, à habiller en BA13 standard, hydrofuge ou haute dureté selon la pièce.

Les industriels proposent même des cloisons séparatives à ossature bois, isolant biosourcé et plaques de plâtre, dont l’empreinte carbone est annoncée entre 10 et 13 kgCO₂/m², avec une ATEx du CSTB. « Sauf en cas de rénovation si le sol est trop irrégulier », explique Christelle Atié, chargée de projet chez Bouygues Construction, dans Zepros. « Dans ce cas, on installe une cornière au sol, car le métal est plus souple que le bois ». « Bouygues est une entreprise traditionnelle. Le ‘Roi du Béton’ a bien pris le virage et va désormais réaliser 30 % de ses constructions en bois », observe Christophe Lemaître.