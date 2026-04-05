Amandier : cette erreur de taille au jardin ruine vos amandes, adoptez plutôt ce geste de fin d’hiver

Dans de nombreux jardins français, un amandier mal taillé suffit à faire chuter les floraisons et les amandes. Quels gestes adopter fin d’hiver pour inverser la tendance ?

Un amandier en fleurs, c’est souvent la star du jardin… jusqu’au jour où les branches se cassent, les fleurs se font rares et la poignée d’amandes récoltée déçoit. Dans bien des jardins, le problème ne vient ni du sol ni de la variété, mais d’une taille mal pensée.

À l’inverse, un amandier bien structuré offre une silhouette légère, un cœur baigné de lumière et des récoltes régulières. Pour savoir comment tailler un amandier sans compromettre les futures amandes, il suffit d’adopter un rythme simple et quelques gestes précis à la fin de l’hiver.

Pourquoi la taille de l’amandier change tout pour vos récoltes

Les amandes se forment surtout sur les rameaux d’un ou deux ans : trop couper ce bois, c’est sacrifier la prochaine récolte, ne pas le renouveler, c’est voir l’arbre vieillir et produire moins. Une taille douce chaque année stimule de nouveaux rameaux fructifères et évite les charpentières épuisées.

En taillant, on ouvre aussi le centre de l’arbre, la lumière pénètre, l’air circule, les maladies cryptogamiques trouvent moins d’humidité pour s’installer. Comme le résume Éric, jardinier-conseil cité par my-jugaad : « Ce rêve d’avoir un arbre fort, orné de fleurs au printemps, se heurte vite à la réalité. Si on ne structure pas sa ramure tout de suite, il s’enchevêtre, prend de mauvaises habitudes et devient vulnérable : branches qui se croisent, feuillage trop dense, maladies. Beaucoup de jardiniers espèrent qu’une simple plantation suffira. Mais un arbre, ça s’accompagne dès le début ! »

Quand et comment tailler un amandier sans sacrifier les amandes

La première année après plantation, on laisse l’amandier s’installer. À partir de la 2ᵉ ou 3ᵉ année, la taille de formation se fait à la fin de l’hiver, en période de repos, hors gel et par temps sec. La taille d’entretien, elle aussi, se pratique une fois par an à cette période ; on évite l’automne, qui réveille des pousses fragiles, et le printemps trop avancé, où la sève coule abondamment.

Nous avons tous déjà eu envie de “rattraper” un arbre en coupant fort d’un coup. Pour l’amandier, c’est la meilleure façon de supprimer les rameaux d’un an porteurs de fleurs. Mieux vaut retirer seulement 10 à 20 % de la ramure chaque année, avec un sécateur bien affûté et désinfecté, en supprimant d’abord bois mort, branches qui se croisent et pousses dirigées vers l’intérieur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Régularité des récoltes Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une taille en gobelet, légère mais régulière à la fin de l’hiver, ouvre le centre de l’amandier, renouvelle le bois d’un à deux ans qui porte les amandes et limite les maladies en laissant mieux circuler l’air. 💡 Le petit plus : marquer d’un ruban les beaux rameaux d’un ou deux ans avant de tailler pour être sûr de les conserver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler sévèrement en automne ou au printemps avancé en supprimant la plupart des rameaux d’un an chargés de bourgeons.

Les bons gestes pour un amandier jeune ou adulte

Sur un jeune sujet, on construit une taille en gobelet en choisissant 3 à 5 branches bien réparties autour du tronc, orientées vers l’extérieur, puis 2 à 3 branches secondaires par charpentière. Les autres branches, surtout au centre, sont supprimées pour garder un cœur bien ouvert.

Sur un amandier adulte, la taille devient un entretien de routine. Un mémo simple aide à s’y tenir :

couper le bois mort, les branches cassées ou malades ;

ôter celles qui se croisent ou rentrent vers le centre ;

garder les rameaux d’un ou deux ans bien exposés, porteurs des futures amandes ;

ne jamais enlever plus de 10 à 20 % de la ramure par an.

Cette régularité vaut mieux que les coups de sécateur spectaculaires. Comme le rappelle Éric dans my-jugaad : « Aller trop vite ou tailler dans l’incertitude, c’est pénaliser l’arbre sur plusieurs années. Prendre le temps d’observer, c’est investir dans la solidité du jardin de demain. »