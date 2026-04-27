Avant de partir en vacances, ce gel maison garde vos plantes en pot 10 jours, mais une erreur les condamne
Départs en vacances, canicule, balcon brûlant : vos plantes encaissent de plein fouet le manque d’eau. Et si un simple gel d’arrosage changeait discrètement la donne ?
Vous fermez la porte de l’appartement pour dix jours, valises prêtes… mais une question reste en suspens : dans quel état allez-vous retrouver vos plantes en pot ? Entre canicule annoncée et balcon plein sud, l’arrosage devient vite un casse-tête dès qu’un départ se profile.
Parmi les solutions qui ont fait parler d’elles, le gel d’arrosage, ou eau gélifiée, intrigue autant qu’il rassure. Ce gel hydro-rétenteur promet plusieurs jours d’autonomie en eau, que ce soit pour les massifs, le potager ou les jardinières. Reste à savoir comment il fonctionne vraiment, comment le fabriquer maison et, surtout, comment l’utiliser sans faire de dégâts.
Gel d’arrosage : une réserve d’eau qui se libère toute seule
Le gel hydro-rétenteur est une matière capable d’absorber et de restituer de très grandes quantités d’eau, jusqu’à environ 200 fois son poids sec. Les versions du commerce sont à base de polymères superabsorbants ou de dérivés cellulosiques, quand les versions maison utilisent plutôt de l’agar-agar ou de la gélatine. Concrètement, ce gel se comporte comme une éponge translucide qui se gorge d’eau, puis la relâche peu à peu.
On l’a posé directement sur le terreau ou légèrement enterré : il libère ensuite l’humidité progressivement vers les racines. Certains gels de synthèse ont tenu plusieurs dizaines de jours, ce qui les rend pratiques pour les longues absences. Autre atout, beaucoup sont enrichis en éléments nutritifs (azote, phosphore, potassium) et conviennent aussi bien aux massifs qu’aux plantes en pot et jardinières.
Fabriquer un gel d’arrosage maison à l’agar-agar
Nous avons tous déjà tenté la bouteille renversée de dernière minute. Le gel d’arrosage maison offre une alternative plus propre et plus fiable. La recette est simple et économique : comptez 5 g d’agar-agar pour 1 litre d’eau. Mélangez dans une casserole, portez à ébullition pendant deux minutes en remuant, versez dans un récipient, laissez refroidir puis placez au réfrigérateur plusieurs heures. Le bloc obtenu a pris, vous l’avez démoulé et découpé en cubes.
Ces cubes se déposent sur la terre ou s’enterrent à 2 à 3 cm de profondeur pour limiter l’évaporation et les moucherons. Comme repère, on peut commencer ainsi, puis ajuster après un premier essai :
- Petit pot (10 cm) : 1 petit cube ;
- Pot moyen (15–20 cm) : 2 à 3 cubes ;
- Grande jardinière : plusieurs cubes répartis sur toute la longueur.
Bien choisir ses plantes et compléter avec d’autres astuces
Le gel d’arrosage rend surtout service pour les plantes gourmandes en eau : hortensias en bac, tomates en pot, jardinières fleuries en plein soleil. Il a très bien dépanné lors d’absences de quelques jours à deux semaines. En revanche, mieux vaut l’éviter pour les cactées, succulentes et toutes les plantes installées dans un substrat déjà peu drainant. Dans tous les cas, ce gel reste une solution ponctuelle de dépannage, l’arrosage à l’eau demeurant la base.
Pour un jardin vraiment serein, le gel se combine avec d’autres gestes simples : pailler la surface des pots, déplacer les bacs en mi-ombre, installer des oyas ou une bouteille goutte-à-goutte, demander à un voisin de jeter un œil au retour de fortes chaleurs. Une fois rentré, on retire les restes de gel ramollis et on reprend un rythme d’arrosage régulier en surveillant l’humidité du sol.
En bref
- 🪴 En plein été, le gel d’arrosage promet plusieurs jours d’autonomie aux plantes en pot, jardinières et massifs quand vous quittez la maison.
- 💧 Une recette à l’agar-agar transforme un simple litre d’eau en eau gélifiée, à déposer ou enterrer près des racines pour gérer l’arrosage.
- 🌿 Dosage, types de plantes, durées, précautions et astuces complémentaires montrent surtout ce que le gel hydro-rétenteur peut apporter… et ce qu’il ne remplace jamais.
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