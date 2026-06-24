Balcon en béton terne : ce revêtement à moins de 20 € le transforme en salon d’été, même en location
Entre béton taché et soirées d’été, votre balcon fait grise mine alors qu’il pourrait devenir un vrai coin jardin urbain. Comment ce tapis d’extérieur à moins de 20 € le transforme en salon de plein air sans travaux ?
Le retour des soirées douces donne tout de suite envie de sortir les chaises pliantes, les guirlandes et les potées parfumées. Mais lorsqu’un balcon en béton reste nu, taché, fissuré, l’ambiance tombe à plat dès qu’on ouvre la baie vitrée.
Refaire entièrement le sol avec carrelage ou caillebotis coûte cher et demande du temps, surtout en location. Bonne nouvelle : un simple tapis d’extérieur transforme le balcon en coin salon végétalisé, et certains modèles démarrent à moins de 20 €.
Pourquoi laisser le béton nu gâche tout le potentiel de votre balcon
Le béton brut a vite noirci, pris les taches de pots qui fuient, les marques de pollution et de gel. Visuellement, il écrase les feuillages et donne l’impression d’un espace froid, même lorsqu’on aligne les plus belles jardinières.
Carrelage extérieur, gazon synthétique ou lames en bois demandent préparation du support, outils, parfois un professionnel, et le budget grimpe vite, de quelques euros à 150 € le m² selon le revêtement, rappelle MesDépanneurs.fr. Beaucoup renoncent, alors qu’ils pourraient changer l’ambiance en quelques minutes seulement.
Le tapis d’extérieur à moins de 20 € : le revêtement malin qui efface le béton
Les magazines déco et les rayons de Botanic, Leroy Merlin ou Jardiland affichent tous la même star : le tapis d’extérieur. Il se déroule simplement sur le sol, sans colle ni perçage. MesDépanneurs.fr le décrit comme une « solution temporaire peu chère », parfaite en location.
Fabriqués en fibres synthétiques comme le polypropylène, ces tapis sont imputrescibles, laissent l’eau s’écouler et résistent aux UV comme aux averses répétées. Certains premiers prix restent sous la barre des 20 €, loin des 30 à 150 € de nombreux modèles, tout en créant un vrai salon de plein air parmi vos pots.
Comment le choisir, le poser et le faire durer plusieurs saisons
On commence par balayer le béton pour enlever gravillons et poussière, puis on mesure la largeur utile en laissant libre la bouche d’évacuation. Le tapis se déroule, se centre devant la baie vitrée et se cale avec la table, les chaises et quelques bacs lourds pour éviter qu’il ne bouge au vent.
Côté entretien, un coup de balai hebdomadaire et, de temps en temps, un jet d’eau claire suffisent à raviver les couleurs. D’ailleurs, en fin de saison, on le laisse sécher, on le roule et le balcon retrouve son béton nu, prêt pour un nouveau décor l’été suivant.
En bref
- 🌆 Été 2026, des citadins lassés de leur balcon en béton terne cherchent une solution rapide pour créer un coin de jardin agréable.
- 🧼 Un tapis d’extérieur spécial balcon recouvre le béton abîmé, améliore le confort au quotidien et s’installe en quelques minutes seulement.
- 🌿 Styles, formats, matériaux et précautions d’usage s’additionnent pour faire de ce tapis à petit prix un allié inattendu de vos soirées sur le balcon.
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