Basilic en pot : arrêtez de l’arracher feuille par feuille, ce geste précis le garde touffu jusqu’à l’automne

À force d’arracher quelques feuilles pour la salade, beaucoup condamnent leur basilic en pot dès le début de l’été. Quel est ce geste de coupe précis qui change tout en cuisine et sur le balcon ?

Dans beaucoup de cuisines, le même scénario se répète : on achète un beau basilic en pot, on arrache quelques feuilles pour les tomates mozzarella… et, en deux semaines, il jaunit puis se dégarnit. On accuse la chaleur, le supermarché, le manque de chance. En réalité, c’est souvent notre façon de le couper qui l’épuise.

Un simple ajustement change tout : dès qu’on cesse de pincer au hasard pour apprendre le bon geste, le même pot peut fournir des poignées de feuilles parfumées jusqu’à l’automne. Point de magie, juste une technique de coupe et quelques habitudes faciles à garder en tête. Tout se joue en quelques millimètres.

Pourquoi le bon geste de coupe change la vie de votre basilic en pot

Un basilic commence à supporter la récolte quand il atteint environ 15 à 20 centimètres, avec au moins 6 à 8 feuilles bien formées par tige. L’idéal est de récolter le matin, juste après l’évaporation de la rosée : à ce moment, les huiles essentielles sont au maximum et les feuilles gardent mieux leur tenue en cuisine.

Pour rester touffu, le plant doit être incité à produire des pousses latérales. Chaque fois que l’on coupe une tige juste au-dessus d’un nœud, là où deux feuilles sortent face à face, deux nouvelles ramifications se forment. Si au contraire on laisse apparaître des boutons, la plante se concentre sur la floraison ; il faut donc ne pas laisser fleurir en pinçant ces extrémités dès qu’elles gonflent.

Où et combien couper le basilic pour qu’il repousse tout l’été

Le geste clé consiste à couper au-dessus d’un nœud, jamais au milieu d’une tige au hasard. On repère deux grandes feuilles opposées, souvent avec deux minuscules pousses en forme de V entre elles, puis on sectionne la tige à environ un demi-centimètre au-dessus avec des ciseaux propres ou le bout des doigts, sans déchirer.

Pour ne pas épuiser le plant, il est recommandé de ne jamais prélever plus d’un tiers du feuillage à la fois. On évite aussi de retirer d’abord les feuilles du bas, qui nourrissent la plante, et l’on coupe plutôt les têtes les plus hautes. Pour un plat de pâtes, quelques tiges suffisent ; pour un pesto, mieux vaut récolter en deux fois à quelques jours d’intervalle.

Routine d’été : lumière, arrosage et conservation d’un basilic toujours généreux

Une fois la coupe maîtrisée, l’entretien suit une logique simple. Le basilic a besoin de 6 à 8 heures de lumière par jour, mais un pot en plein soleil de midi se dessèche vite ; un léger ombrage aux heures les plus chaudes lui convient mieux. Le substrat doit rester humide sans être détrempé, dans un pot bien drainé, et un engrais équilibré toutes les 4 à 6 semaines soutient la croissance.

Pour garder ses arômes après la récolte, on peut placer les tiges dans un verre d’eau au réfrigérateur, comme un bouquet léger posé sur l’étagère. Les feuilles hachées se congèlent aussi très bien dans des bacs à glaçons avec un peu d’eau ou d’huile d’olive, tandis qu’un séchage à l’envers dans un endroit aéré offre un stock de basilic à portée de main, même quand les soirées fraîchissent.