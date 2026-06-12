Bassin à poissons dans votre jardin : ces dépenses cachées qui font exploser la facture, avant même de creuser

Entre les coques en promo et la facture finale, l’écart surprend plus d’un jardinier. De 300 à plus de 10 000 €, ce bassin à poissons cache un budget à déminer avant le premier coup de pelle.

Aux jours doux, les jardiniers rêvent d’un bassin à poissons, avec nénuphars, reflets et clapotis apaisant. En rayon, les coques noires semblent promettre ce décor pour rien, en quelques coups de pelle.

La réalité a pourtant été moins douce pour bien des familles : le prix de la coque n’a représenté qu’une part du vrai budget, vite doublé par la machinerie, les plantes et l’électricité. Avant de creuser, mieux vaut regarder en face le coût réel d’un bassin de jardin avec poissons.

Des premiers prix séduisants au vrai ticket d’entrée

En magasin, un petit bassin préformé semble la solution miracle. Pourtant, même en posant soi-même la coque, les sources spécialisées conseillent de compter entre 300 et 800 € pour un bassin de 300 à 800 litres, avec sable de calage, plantes et une petite pompe, souvent solaire.

Dès que l’on veut accueillir plus de poissons et offrir un joli miroir d’eau, la coque laisse la place à une bâche sur mesure. Avec une bâche EPDM, un feutre géotextile, un système de filtration complet et l’aménagement des berges, le prix d’un bassin sur bâche de 2 à 6 m² passe dans une fourchette de 1 500 à 4 000 €.

Les postes que nous avons tous oubliés dans le budget

Beaucoup ont acheté une coque en pensant économiser, puis sont retournés en caisse pour la pompe, le filtre, les tuyaux et le coffret électrique. Une pompe coûte entre 40 et 400 €, un filtre entre 50 et 400 €, plus des plantes aquatiques autour de 40 € le lot et des poissons entre 3 et 50 € pièce.

Lorsque le terrain a été dur, nombre de particuliers ont dû faire intervenir une mini-pelle pour le terrassement. Les professionnels évoquent alors des tarifs de 25 à 55 € par m², sans compter lame d’eau ni éclairage. Et si l’eau a verdi, beaucoup ont ajouté lampe UV, pompe à air et consommables, pour plusieurs centaines d’euros en plus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Budget maîtrisé Sans mauvaise surprise 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En listant tous les postes de dépense avant d’acheter la coque, le projet reste cohérent avec vos moyens. 💡 Le petit plus : Prévoyez une enveloppe pour l’électricité et gardez 10 à 15 % du budget en réserve pour les imprévus. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Acheter une coque en promotion sans chiffrer filtration, terrassement, poissons et entretien futur.

Adapter son rêve de bassin à poissons à son portefeuille

Confier le projet à un paysagiste a rassuré de nombreux propriétaires, surtout pour de grands bassins. Pour un aménagement clé en main avec terrassement, bâche, pompe, filtre, lampe UV et plantations, les devis s’établissent entre 5 000 et 12 000 €, voire davantage pour un grand bassin paysager.

Pour éviter le bassin qui ruine les finances, mieux vaut définir votre niveau d’engagement avant de sortir la pioche. Une méthode simple consiste à répartir le budget bassin à poissons en grands postes, puis à voir lequel peut être allégé ou reporté.

Structure : coque ou bâche, dimensions.

: coque ou bâche, dimensions. Équipements : pompe, filtre, UV, électricité.

: pompe, filtre, UV, électricité. Vivant : plantes, poissons, nourriture.

: plantes, poissons, nourriture. Finitions : roches, sécurité, imprévus.