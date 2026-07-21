Bassin à poissons : ne faites plus cette erreur avec les algues, vos poissons risquent gros

En quelques jours, votre bassin à poissons s’est couvert d’algues et l’eau vire au vert opaque. Jusqu’où faut-il les enlever et quels gestes évitent de mettre vos poissons en danger ?

Un matin, l’eau du bassin à poissons a pris une teinte de lait vert, les carpes ont disparu sous un voile opaque, et la panique s’est invitée au jardin. Beaucoup ont alors le même réflexe : vouloir tout vider, tout brosser, tout désinfecter.

En réalité, un peu d’algues est signe de vie, pas de négligence. Mais lorsque les tapis verts s’épaississent ou que des fils gluants colonisent les plantes, l’équilibre bascule. La vraie question devient alors : que faire, faut‑il les enlever et jusqu’où aller pour retrouver un bassin serein sans mettre les poissons en danger ?

Les algues du bassin : alliées discrètes… jusqu’à l’invasion

Les algues font partie du décor naturel d’un bassin à poissons. Elles nourrissent de petits animaux, participent au cycle de l’oxygène et, comme le rappelle la marque API, relayée par Derly, « les algues sont une partie essentielle de la chaîne alimentaire naturelle du bassin ». Chercher un bassin totalement sans algues revient à vouloir un jardin sans micro‑faune : impossible, et même indésirable.

Le problème survient quand elles se multiplient à toute vitesse. L’eau verte devient presque « soupe de pois », les parois se couvrent d’un feutre glissant, et les algues filamenteuses forment des nappes qui s’enroulent autour des plantes, voire autour des poissons. L’eau se trouble, l’oxygène baisse, la scène zen rêvée tourne au cauchemar verdâtre.

Pourquoi votre bassin à poissons se couvre d’algues ?

Dans la plupart des cas, les algues profitent d’un excès de nourriture dans l’eau : trop de poissons, trop de nourriture distribuée, feuilles mortes et débris qui se décomposent. Tout cela libère nitrates et phosphates, le carburant des algues. Ajoutez un bassin très ensoleillé, une eau qui se réchauffe vite au printemps, et la prolifération devient inévitable.

Autre cause fréquente : pas assez de plantes aquatiques. Elles consomment les mêmes nutriments que les algues et filtrent l’eau. Quand elles sont peu nombreuses ou en mauvaise santé, les algues ont le champ libre. Idéalement, on vise environ 50 % de la surface couverte de plantes flottantes (nénuphars, jacinthes…) et une bonne densité de plantes immergées, complétées par une filtration entretenue.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Simplicité Très élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Retirer régulièrement les paquets d’algues à l’épuisette ou à l’aspirateur à vase enlève d’un coup une grande partie de la biomasse et des nutriments qu’elle contient, sans agresser l’eau ni les poissons. Le bassin respire mieux, tout de suite. 💡 Le petit plus : laisser les algues retirées s’égoutter une heure sur le bord du bassin pour permettre aux petits habitants coincés dedans de retourner à l’eau, avant de les mettre au compost. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : vider entièrement le bassin pour « repartir de zéro » ou tout traiter d’un coup avec un anti-algues puissant : l’écosystème et les poissons risqueraient de ne pas s’en remettre.

Que faire de ces algues : combien en retirer, comment les limiter durablement ?

Tant qu’il ne s’agit que d’un léger film vert sur les parois ou de quelques touffes, on les laisse vivre. Il devient en revanche nécessaire d’intervenir lorsque l’eau est opaque, que les algues filamenteuses forment des paquets épais ou qu’elles emprisonnent plantes et alevins. Le bon geste consiste à retirer à la main le plus gros, à l’épuisette ou avec un aspirateur à vase, sans chercher le « zéro algue » qui déséquilibrerait encore plus le bassin.

La suite se joue en prévention, dès les beaux jours. On ramasse les feuilles mortes, on nourrit les poissons juste ce qu’il faut (plus aucun granulé ne doit flotter après quelques minutes), on limite la population en donnant certains sujets si nécessaire. On renforce les plantes flottantes comme les nénuphars pour faire de l’ombre, on installe des plantes immergées et un système de filtration adapté. Et, comme le conseille Le Parisien, « dans tous les cas, évitez d’utiliser des traitements anti-algues qui pourraient perturber durablement l’équilibre de votre bassin » : mieux vaut un peu d’algues dans un bassin vivant qu’une eau claire mais stérile.